Власти Краснодара попросили не использовать личный транспорт из-за погоды

Краснодарский край

Распечатать

Утром 18 января движение по Краснодару остается осложненным из-за снега

В Краснодаре сильный снег пошел утром 17 января, после обеда он сменился на мелкий град. Из-за снегопада в аэропорту закрыли аэродром, а в город запретили въезжать грузовикам. Непогода стала причиной 18 аварий на сетях электроснабжения.

К вечеру число спецмашин для уборки снега достигло 117, сообщил мэр города Евгений Первышов в своем телеграм-канале вечером в воскресенье. Ночью в Краснодаре продолжили убирать проезжие части и тротуары и обрабатывать их противогололедными смесями.

Мэр заключил, что погода для Краснодара складывается неблагоприятная. Он попросил не использовать личные машины утром 18 января без крайней необходимости. При этом общественный транспорт в городе будет работать в штатном режиме.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 8:40 загруженность дорог в городе составляла 8 баллов. Наиболее длинные заторы были на улицах Дзержинского (3,5 км) и Российской (3,6 км). На 9:30 в краевом центре пробки составляют 5 баллов.

Евгений Первышов Краснодар Погода

Новости

Снегопад на Кубани оставил без света почти 114 тыс. человек
На Кубани и в Адыгее уже три месяца ищут женщину с татуировкой розы, которая уехала из дома на Мitsubishi Lancer
На Кубани впервые выявили 200 случаев COVID-19 за сутки
В Черном море возобновили поиски пяти моряков с затонувшего сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем
В ВОЗ рассказали, как долго переболевший ковидом человек остается заразным
Власти Краснодара попросили не использовать личный транспорт из-за погоды

Лента новостей

Хорошая девочка и с чем ее едят
Сегодня, 13:05
Хорошая девочка и с чем ее едят
Почему некоторые заведения можно только игнорировать
Кино, снежки и лунные пейзажи
Сегодня, 08:06
Кино, снежки и лунные пейзажи
Как жители Краснодара развлекали детей на новогодних каникулах
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
16 января, 16:22
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
Фоторепортаж

Реклама на портале