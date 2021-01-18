Власти Краснодара попросили не использовать личный транспорт из-за погоды

В Краснодаре сильный снег пошел утром 17 января, после обеда он сменился на мелкий град. Из-за снегопада в аэропорту закрыли аэродром, а в город запретили въезжать грузовикам. Непогода стала причиной 18 аварий на сетях электроснабжения.

К вечеру число спецмашин для уборки снега достигло 117, сообщил мэр города Евгений Первышов в своем телеграм-канале вечером в воскресенье. Ночью в Краснодаре продолжили убирать проезжие части и тротуары и обрабатывать их противогололедными смесями.

Мэр заключил, что погода для Краснодара складывается неблагоприятная. Он попросил не использовать личные машины утром 18 января без крайней необходимости. При этом общественный транспорт в городе будет работать в штатном режиме.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 8:40 загруженность дорог в городе составляла 8 баллов. Наиболее длинные заторы были на улицах Дзержинского (3,5 км) и Российской (3,6 км). На 9:30 в краевом центре пробки составляют 5 баллов.