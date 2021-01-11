Строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре начнется 16 января

В 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали продлить трамвайную ветку по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова, после этого власти решили построить новую линию. Изначально закончить работы планировалось в августе 2021 года. Однако затем сроки начала работ несколько раз переносили. Последний раз дату заключения договора с подрядчиком перенесли на 12 января 2021 года.

11 января в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что строительство трамвайной линии стартует в ночь с 15 на 16 января. Работы начнутся с переустройства трамвайного кольца и подземных инженерных коммуникаций в районе улиц Солнечной и Московской, а также с возведения подземного перехода на Петра Метальникова. Из-за этого на три месяца изменится организация движения машин, а также некоторых автобусных и трамвайных маршрутов. Прочитать подробнее о том, как теперь будет ходить общественный транспорт, а также посмотреть на новые схемы проезда можно здесь.

Напомним, протяженность новой ветки с пятью остановками составит 5,47 км. Планируется построить два подземных перехода — на Московской и Петра Метальникова, а также реконструировать 1,6 км ливневой канализации.