Строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре начнется 16 января

Краснодарский край

Распечатать

В середине января в Краснодаре стартуют работы по возведению новой трамвайной линии

В 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали продлить трамвайную ветку по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова, после этого власти решили построить новую линию. Изначально закончить работы планировалось в августе 2021 года. Однако затем сроки начала работ несколько раз переносили. Последний раз дату заключения договора с подрядчиком перенесли на 12 января 2021 года.

Читайте также:

11 января в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что строительство трамвайной линии стартует в ночь с 15 на 16 января. Работы начнутся с переустройства трамвайного кольца и подземных инженерных коммуникаций в районе улиц Солнечной и Московской, а также с возведения подземного перехода на Петра Метальникова. Из-за этого на три месяца изменится организация движения машин, а также некоторых автобусных и трамвайных маршрутов. Прочитать подробнее о том, как теперь будет ходить общественный транспорт, а также посмотреть на новые схемы проезда можно здесь.

Напомним, протяженность новой ветки с пятью остановками составит 5,47 км. Планируется построить два подземных перехода — на Московской и Петра Метальникова, а также реконструировать 1,6 км ливневой канализации.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай Транспорт

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СК начал проверку после обрушения заснеженного купола спорткомплекса в Краснодаре
Строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре начнется 16 января
В ковид-госпиталях Сочи второй день подряд фиксируют по пять смертей
Жителей Сочи предупредили о сильном дожде и угрозе схода лавин
В Краснодаре выявили еще 59 случаев заражения коронавирусом
Жители Краснодара пожаловались на не расчищенные от снега тротуары

Лента новостей

Карты, деньги, два звонка
8 января, 08:51
Карты, деньги, два звонка
Как защититься от кражи мошенниками денег с банковского счета
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города
Куда пойти в Краснодаре в январе
1 января, 08:07
Куда пойти в Краснодаре в январе
Концерты, выставки, кино

Реклама на портале