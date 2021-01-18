Снегопад на Кубани оставил без света почти 114 тыс. человек
Из-за непогоды 17 января жители шести муниципалитетов Кубани остались без электричества
Напомним, 17 и 18 января в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по сильному снегопаду. Накануне из-за непогоды не работал краснодарский аэропорт, на некоторых участках дорог ограничили проезд грузовиков.
Юга.ру писали о том, что снег и ветер оставили без света пять населенных пунктов в Анапе, станицу Новомышастовскую Красноармейского района, а в Краснодаре стали причиной 18 аварий на сетях электроснабжения.
Читайте также:
Вечером региональные власти сообщили, что за день на Кубани выпала треть среднемесячной нормы осадков. Утром 18 января движение по Краснодару по-прежнему было осложненным из-за снега. Мэр города Евгений Первышов попросил жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.
Губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное ликвидации последствий снегопада, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
По данным властей, за сутки на территории региона произошло 27 отключений электроэнергии в шести муниципалитетах. Без света вчера остались жители Краснодара, Анапы, Красноармейского, Динского, Темрюкского и Брюховецкого районов. Всего в зону попали почти 114 тыс. жителей края. Аварии затронули более 15,5 тыс. жилых домов и 16 соцобъектов. Сейчас подача электричества возобновилась.
«Ситуацию с постоянного контроля мы не снимаем, погода в ближайшее время не улучшится. Во всех муниципалитетах должны быть предусмотрены резервные источники тепла в достаточном количестве. Также должен быть дополнительный резерв техники», — заявил Кондратьев.
Как сообщили в пресс-службе администрации края, для ликвидации аварий на сетях электроснабжения готовы 1 тыс. 162 аварийно-восстановительные бригады, которые насчитывают в общей сложности 6 тыс. 548 человек и 4 тыс. 281 спецмашину. Региональные трассы от снега расчищают около 640 снегоуборочных машин, еще более 2 тыс. машин работают в муниципалитетах.