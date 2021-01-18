Снегопад на Кубани оставил без света почти 114 тыс. человек

Из-за непогоды 17 января жители шести муниципалитетов Кубани остались без электричества

Напомним, 17 и 18 января в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по сильному снегопаду. Накануне из-за непогоды не работал краснодарский аэропорт, на некоторых участках дорог ограничили проезд грузовиков. Юга.ру писали о том, что снег и ветер оставили без света пять населенных пунктов в Анапе, станицу Новомышастовскую Красноармейского района, а в Краснодаре стали причиной 18 аварий на сетях электроснабжения.

Вечером региональные власти сообщили, что за день на Кубани выпала треть среднемесячной нормы осадков. Утром 18 января движение по Краснодару по-прежнему было осложненным из-за снега. Мэр города Евгений Первышов попросил жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.

Губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное ликвидации последствий снегопада, сообщили в пресс-службе краевой администрации. По данным властей, за сутки на территории региона произошло 27 отключений электроэнергии в шести муниципалитетах. Без света вчера остались жители Краснодара, Анапы, Красноармейского, Динского, Темрюкского и Брюховецкого районов. Всего в зону попали почти 114 тыс. жителей края. Аварии затронули более 15,5 тыс. жилых домов и 16 соцобъектов. Сейчас подача электричества возобновилась.

«Ситуацию с постоянного контроля мы не снимаем, погода в ближайшее время не улучшится. Во всех муниципалитетах должны быть предусмотрены резервные источники тепла в достаточном количестве. Также должен быть дополнительный резерв техники», — заявил Кондратьев.