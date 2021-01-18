На Крещение на Кубани будет -15 °С, затем температура станет еще ниже

В Краснодарском крае с 18 по 20 января прогнозируется снежная и морозная погода

По данным кубанского гидрометцентра, в Краснодарском крае 18 января ожидается -8...-3 °С, на Черноморском побережье -3...2 °С. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов снег, местами сильный. В отдельных районах будет очень сильный снег и метель, возможно ухудшение видимости до 0,5-1 км. Ветер 9-14 м/с, утром порывы 13-18 м/с.

В ночь на 19 января прогнозируется -15...-10 °С, днем будет -10...-5 °С. Облачно с прояснениями, местами пройдет снег, в некоторых районах — сильный снег и метель. Ветер 4-9 м/с.

Ночью 20 января будет -17...-12 °С, местами -22...-17 °С. Днем ожидается -10..-5 °С. Прогнозируется облачная погода с ветром 4-9 м/с и снег.

На Черноморском побережье во вторник и среду столбики термометров покажут -8...-3 °С ночью и -2...3 °С днем.