Из-за непогоды днем в Краснодаре произошло 18 аварий на сетях электроснабжения

В Краснодаре и нескольких районах Кубани 17 января люди остались без света из-за аварий на сетях электроснабжения

Напомним, на Кубани действует экстренное предупреждение по снегопаду. В краевой столице для ликвидации последствий стихии работает оперативный штаб. Из-за непогоды аэропорт Краснодара закрыл аэродром на прилет и вылет до 23:00. Кроме того, с 13:00 и до улучшения погодных условий ограничен въезд грузовиков в город.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что в нескольких районах Краснодара и пригороде непогода привела к перебоям в подаче света и тепла.

К 15:13 энергетики восстановили электроснабжение на улицах 1 мая, Восточно-Кругликовской и Черкасской, а также в хуторах Ленина, Лорис и Славянском микрорайоне. В поселке Российском работы продолжались.