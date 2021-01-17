Из-за непогоды днем в Краснодаре произошло 18 аварий на сетях электроснабжения

Краснодарский край

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В Краснодаре и нескольких районах Кубани 17 января люди остались без света из-за аварий на сетях электроснабжения

Напомним, на Кубани действует экстренное предупреждение по снегопаду. В краевой столице для ликвидации последствий стихии работает оперативный штаб. Из-за непогоды аэропорт Краснодара закрыл аэродром на прилет и вылет до 23:00. Кроме того, с 13:00 и до улучшения погодных условий ограничен въезд грузовиков в город.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что в нескольких районах Краснодара и пригороде непогода привела к перебоям в подаче света и тепла.

К 15:13 энергетики восстановили электроснабжение на улицах 1 мая, Восточно-Кругликовской и Черкасской, а также в хуторах Ленина, Лорис и Славянском микрорайоне. В поселке Российском работы продолжались.

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Позже в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в течение дня энергетики устранили 12 аварий на сетях электроснабжения. Еще на шести участках работы продолжаются. Восстановить подачу света планируется за 4-5 часов.

В Прикубанском округе электричества нет в следующих районах:  

  • в границах улиц Бойко, Ивовой, Учительской, Кипарисовой, Фаногориевской, Резвой, Кленовой, Ореховой, Платановой, Зеленодольской, Витаминной;
  • в границах улиц Вольной, Дружбы, Западной, Солнечной, Зеленой, Светлой, Полевой, Дальней;
  • в границах улиц Бирюзовой, Яхонтовой, Воскресенской, Лицейской, Спасской, Молодежной, Кореновской, Скобелева, Дзержинского, Карасунской, Кубанской, Плиева, проезда Лучистого, Пригородного.

в Карасунском округе:

  • в границах улиц Демченко, Кирова, Комсомольской, Бершанской, Гоголя, Бородинской, Криничной, Пролетарской, 1-й Заречной, Шевченко, Кубанской;
  • в границах улиц Благоева, Мачуги, Бершанской, Шевченко, Кирова, Ленина, Октябрьской;
  • в границах улиц Войсковой, Благовещенской, проезда Аэропортовского.

Заявку об отсутствии электроэнергии можно оставить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 112 или 050.

Как писали Юга.ру, крупная авария на сетях электроснабжения также произошла в Анапе. Без света остались жители пяти населенных пунктов. В 16:57 в пресс-службе «Россети Кубань» сообщили о восстановлении энергоснабжения.

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По данным администрации Краснодарского края, без света остались и жители станицы Новомышастовской Красноармейского района. Туда направили дополнительные аварийные бригады, специалисты переподключают к резервным источникам тепла дома и социальные объекты.

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