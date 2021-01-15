На Кубани объявили экстренное предупреждение по снегопаду и метели

Краснодарский край

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МЧС предупредило о сильном снегопаде и метели в Краснодарском крае с 17 января

Напомним, накануне вечером в краевой столице пошел снег, который не прекращался всю ночь. Утром в работе аэропорта и общественного транспорта снова произошли неполадки, а власти города попросили водителей не выезжать в город на своих машинах.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю позже предупредили, что в течение суток с 17 по 18 января на территории региона (кроме Сочи) ожидается очень сильный снег, в отдельных районах — сильная метель.

При непогоде возможно ухудшение видимости (при осадках), затруднение движения транспорта, заторы и аварийные ситуации на дорогах, а также увеличение количества ДТП. В ведомстве рекомендовали водителям не превышать скорость и увеличить дистанцию между машинами. Пешеходов попросили обозначать себя светоотражающими элементами при движении по краю дороги.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

Краснодар МЧС Погода

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