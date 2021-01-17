В Анапе жители пяти населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии

Краснодарский край

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В Анапе 17 января из-за сильного ветра и снегопада произошла авария на высоковольтной линии электропередачи

Из-за аварии жители пяти населенных пунктов Анапы — хутора Песчаный, села Супсех, поселков Гай-Кодзор и Бужор — частично остались без электричества. Авария затронула 500 частных домовладений, социально значимые объекты не пострадали.

Восстановительные работы проводит ПАО «Россети Кубань». Сначала на месте происшествия работали 12 человек и четыре единицы техники. Позже число специалистов увеличилось до 20, а количество техники — до 10.

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«Причиной технарушений на линиях электропередачи в распределительной сети стал сильный ветер до 23м/с и мокрый снег. В настоящее время ведутся работы по запитке потребителей по резервным схемам. Значительная часть потребителей запитана», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «Россети Кубань».

В 15:13 в пресс-службе администрации края сообщили, что электроснабжение в Анапе «уже практически восстановили». Сейчас идут работы в поселке Супсех.

Напомним, на Кубани действует экстренное предупреждение по снегопаду и метели. По прогнозам синоптиков, в регионе выпадет очень сильный снег и метель, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.

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