На Кубани на некоторых участках дорог из-за снегопада ограничили движение грузовиков
В ряде районов Краснодарского края 17 января ввели ограничение на движение грузового транспорта из-за непогоды
Напомним, на Кубани действует экстренное предупреждение по снегопаду. Из-за непогоды в Анапе произошла авария на высоковольтной линии и пять населенных пунктов остались без электричества.
Снегопад парализовал работу аэропорта в Краснодаре и аэродром закрыли до 21:00. В краевой столице для ликвидации последствий стихии работает оперативный штаб.
С 13:00 и до улучшения погодных условий в Краснодар ограничен въезд транзитных большегрузов. На въездах в краевой центр выставлены экипажи ДПС.
«Это нужно для того, чтобы большегрузные машины не загромождали проезжую часть и не препятствовали работе снегоуборочной техники, которая расчищает дороги по всему городу», — объяснили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Ограничения будут действовать на 10 въездах в город:
- Западный Обход — улица Калинина;
- Западный Обход — улица Красных Партизан;
- улица Дзержинского в районе ТРК «Красная Площадь»;
- Ростовское Шоссе — улица 3-я Трудовая;
- улица Российская — Беговая;
- трасса М4-Дон — съезд по улице Индустриальной;
- трасса М4-Дон — съезд на улице Уральскую;
- трасса М4-Дон в районе ТРК OZ-Mall;
- Яблоновский мост;
- Тургеневский мост.
В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что подобные ограничения ввели еще в нескольких районах.
Так, движение грузовиков запретили на трассе Новороссийск — Керчь в районе перевала «Волчьи ворота», а также на автодороге А-146 в Абинском районе. В поселках Горный и Верхнебаканский на стоянке большегрузов администрация Новороссийска и МЧС открыли пункты обогрева для водителей.
При этом в Туапсинском районе и в Горячем Ключе ограничения уже сняли.