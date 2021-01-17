На Кубани на некоторых участках дорог из-за снегопада ограничили движение грузовиков

В ряде районов Краснодарского края 17 января ввели ограничение на движение грузового транспорта из-за непогоды

Напомним, на Кубани действует экстренное предупреждение по снегопаду. Из-за непогоды в Анапе произошла авария на высоковольтной линии и пять населенных пунктов остались без электричества. Снегопад парализовал работу аэропорта в Краснодаре и аэродром закрыли до 21:00. В краевой столице для ликвидации последствий стихии работает оперативный штаб.

С 13:00 и до улучшения погодных условий в Краснодар ограничен въезд транзитных большегрузов. На въездах в краевой центр выставлены экипажи ДПС. «Это нужно для того, чтобы большегрузные машины не загромождали проезжую часть и не препятствовали работе снегоуборочной техники, которая расчищает дороги по всему городу», — объяснили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ограничения будут действовать на 10 въездах в город: Западный Обход — улица Калинина;

Западный Обход — улица Красных Партизан;

улица Дзержинского в районе ТРК «Красная Площадь»;

Ростовское Шоссе — улица 3-я Трудовая;

улица Российская — Беговая;

трасса М4-Дон — съезд по улице Индустриальной;

трасса М4-Дон — съезд на улице Уральскую;

трасса М4-Дон в районе ТРК OZ-Mall;

Яблоновский мост;

Тургеневский мост.