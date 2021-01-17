На Кубани на некоторых участках дорог из-за снегопада ограничили движение грузовиков

Краснодарский край

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В ряде районов Краснодарского края 17 января ввели ограничение на движение грузового транспорта из-за непогоды

Напомним, на Кубани действует экстренное предупреждение по снегопаду. Из-за непогоды в Анапе произошла авария на высоковольтной линии и пять населенных пунктов остались без электричества.

Снегопад парализовал работу аэропорта в Краснодаре и аэродром закрыли до 21:00. В краевой столице для ликвидации последствий стихии работает оперативный штаб.

С 13:00 и до улучшения погодных условий в Краснодар ограничен въезд транзитных большегрузов. На въездах в краевой центр выставлены экипажи ДПС.

«Это нужно для того, чтобы большегрузные машины не загромождали проезжую часть и не препятствовали работе снегоуборочной техники, которая расчищает дороги по всему городу», — объяснили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ограничения будут действовать на 10 въездах в город:

  • Западный Обход — улица Калинина;
  • Западный Обход — улица Красных Партизан;
  • улица Дзержинского в районе ТРК «Красная Площадь»;
  • Ростовское Шоссе — улица 3-я Трудовая;
  • улица Российская — Беговая;
  • трасса М4-Дон — съезд по улице Индустриальной;
  • трасса М4-Дон — съезд на улице Уральскую;
  • трасса М4-Дон в районе ТРК OZ-Mall;
  • Яблоновский мост;
  • Тургеневский мост.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что подобные ограничения ввели еще в нескольких районах.

Так, движение грузовиков запретили на трассе Новороссийск — Керчь в районе перевала «Волчьи ворота», а также на автодороге А-146 в Абинском районе. В поселках Горный и Верхнебаканский на стоянке большегрузов администрация Новороссийска и МЧС открыли пункты обогрева для водителей.

При этом в Туапсинском районе и в Горячем Ключе ограничения уже сняли.

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