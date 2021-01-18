За сутки на Кубани выпала треть месячной нормы осадков

17 января во всех районах Краснодарского края наблюдались сильный снег и дождь

Напомним, в Краснодарском крае действовало экстренное предупреждение по сильному снегопаду. Из-за обильных осадков в краевом центре не работал аэропорт. Также до улучшения погодных условий там ограничили проезд большегрузов. Непогода в Анапе оставила без света пять населенных пунктов, а в Краснодаре сильный ветер и снег стали причиной 18 аварий на сетях электроснабжения.

Вечером 17 января в администрации Краснодарского края сообщили, что за день в регионе выпала треть среднемесячной нормы осадков . Наиболее сложная ситуация сложилась в Туапсинском, Крымском районах и Горячем Ключе. А в Новороссийске порывы ветра достигали 28 м/с.

С 15 января в крае работает оперативный штаб, он отслеживает ситуацию на дорогах в период обильных осадков, добавили в пресс-службе.