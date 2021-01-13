В Краснодаре сдали долгострой, в котором суд запрещал продавать квартиры

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко рассказал, что жилой комплекс «Версаль» на улице Черниговской в Краснодаре ввели в эксплуатацию и собственники скоро получат ключи от квартир.

Разрешение на строительство ЖК на 343 квартиры выдали еще в 2009 году, а начали строить в 2014-м. Дом должны были сдать в первом полугодии 2016 года, однако застройщик не справился с обязательствами. Согласно сайту арбитражного суда Краснодарского края, в 2019 году региональный департамент по надзору в строительной сфере нашел нарушения у ООО «СтройИнвест-Кубань». Суд на год запретил застройщику привлекать деньги дольщиков для строительства дома.