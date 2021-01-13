В Краснодаре сдали долгострой, в котором суд запрещал продавать квартиры
Власти Кубани 13 января рассказали о сдаче в эксплуатацию ЖК «Версаль»
Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко рассказал, что жилой комплекс «Версаль» на улице Черниговской в Краснодаре ввели в эксплуатацию и собственники скоро получат ключи от квартир.
Разрешение на строительство ЖК на 343 квартиры выдали еще в 2009 году, а начали строить в 2014-м. Дом должны были сдать в первом полугодии 2016 года, однако застройщик не справился с обязательствами. Согласно сайту арбитражного суда Краснодарского края, в 2019 году региональный департамент по надзору в строительной сфере нашел нарушения у ООО «СтройИнвест-Кубань». Суд на год запретил застройщику привлекать деньги дольщиков для строительства дома.
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Городской департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию еще 30 декабря 2020 года, уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара. Сейчас идет процесс постановки дома на государственный кадастровый учет, затем состоится подписание акта приема-передачи помещений дольщиками.
Ранее краевые власти вносили ЖК «Версаль» в список долгостроев, которые хотели достроить до конца 2021 года. Застройщик достроил дом за собственные средства и решил вопрос с подключением его к сетям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в марте 2020 года в краевой столице сдали 17-летний долгострой, который за время строительства горел, а в шахте лифта находили обезглавленный труп. В мае в городе ввели в эксплуатацию ЖК «Крылья», который строили 11 лет, а в июле — ЖК «Южный».
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