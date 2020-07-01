В Краснодаре сдали в эксплуатацию долгострой, который начали строить в 2012 году, а его застройщик был найден мертвым в ростовском СИЗО

19-этажный трехсекционный жилой дом на 384 квартиры по адресу проезд Репина, 3 начала строить в 2012 году компания ООО «Новер». Сдать объект должны были в июне 2014 года.

Строительство долгостроя возобновила компания «Каркас-Строй» в ноябре 2019 года за счет средств из краевого и городского бюджетов. Завершить стройку собирались во втором квартале 2020 года. В настоящее время дом достроен и подключен к сетям, также благоустроена прилегающая территория.