Власти Краснодара хотят достроить 75 проблемных домов до конца 2021 года

Краснодарский край

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Власти Краснодара 27 октября рассказали о планах завершения строительства проблемных домов

До конца этого года в краевой столице планируют ввести в эксплуатацию 38 проблемных домов на 4 тыс. 86 квартир. В 2021 году хотят завершить еще 37 объектов, рассказали на краевом совещании по проблемам обманутых дольщиков. Работами будет заниматься «Региональная строительная компания».

«По плану завершения строительства проблемных объектов до конца 2020 года в краевом центре планируют ввести еще 38 домов. В том числе в таких социально напряженных жилых комплексах, как ЖК «Рич Хаус» по улице Ярославской, ЖК «Версаль» по улице Черниговской, ЖК «Алтайский» в поселке Пригородном, литеры «1», «2» ЖК «Калина Парк», литер «3» ЖК «Речной бриз» и другие», — рассказал глава Краснодара Евгений Превышов.

В столице Кубани контролируют потенциально проблемные дома, чтобы не допустить их превращения в долгострои. Сейчас по Краснодару на контроле 26 таких объектов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, накануне власти Краснодара заявили, что начали достраивать два проблемных жилых комплекса «Иван да Марья» и «Парусная регата». В мае прокуратура Кубани направила в суд дело против застройщиков этих домов — они обманули дольщиков на 1,8 млрд рублей.

Краснодар Обманутые дольщики Строительство

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