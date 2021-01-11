В Краснодаре в 2021 году хотят благоустроить шесть зеленых зон

Краснодарский край

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Власти Краснодара 11 января рассказали, какие зеленые зоны планируют благоустроить в 2021 году

Жители Краснодара на рейтинговом голосовании сами выбрали зеленые зоны, которые в первую очередь приведут в порядок в 2021 году. В список вошли бульвары «Мариинский» и «Героев-Разведчиков», сквер имени Льва Толстого и Городской Сад «Сосновый». Также к концу марта планируют получить положительное заключение госэкспертизы по проектам Николаевского бульвара и сквера в Молодежном микрорайоне. 

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Замглавы Краснодара Андрей Дорошев рассказал подробности благоустройства первых четырех зон:

  • Мариинский бульвар по улице Октябрьской в Западном округе площадью 1 га. Стоимость работ составит 53 млн рублей;
  • Городской Сад «Сосновый» в поселке Березовом по улице Профессора Малигонова площадью 7 га. Стоимость работ составит 164 млн рублей;
  • Сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне площадью 2,5 га. Стоимость работ составит 118 млн рублей;
  • Бульвар «Героев-Разведчиков» между улицами Черкасской и 40-летия Победы площадью 2 га, стоимость работ — 58 млн рублей.

Кроме того, уже разработали проекты Николаевского бульвара и сквера в Молодежном микрорайоне. Сейчас завершается процедура по формированию земельного участка под благоустройство Николаевского бульвара, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в 2020-м в Краснодаре благоустроили Вишняковский сквер на улице Ставропольской, Дмитриевский на берегу Покровского озера и Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне, а также бульвар «Приозерный» в Комсомольском микрорайоне и сквер имени 75-летия Великой Победы на хуторе Ленина.

Благоустройство Краснодар

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