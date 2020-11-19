«Были учтены пожелания сразу нескольких поколений». В пригороде Краснодара обновили сквер имени 75-летия Победы

Подрядчик обновил 1 га территории сквера имени 75-летния Победы. Там высадили 70 деревьев, около 2 тыс. кустарников, оборудовали детские и спортивные площадки, сообщили 19 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара.

«Важно, что при формировании этой зеленой зоны были учтены пожелания сразу нескольких поколений жителей. Это грамотный подход к планированию территорий — результат налицо», — отметил Андрей Ляшко.

Сквер благоустроили за счет городского бюджета. При этом работы предполагалось провести в 2021 году, но удалось выполнить их досрочно.

«Сквер создан местными жителями около 30 лет назад. Здесь проходят все значимые массовые мероприятия. На территории зеленой зоны находится мемориал павшим во время Великой Отечественной войны советским воинам, установлен бюст маршала Георгия Жукова. По инициативе жителей в апреле 2020 года сквер был переименован в честь 75-летия Великой Победы, ранее его называли Хуторской», — отметил Андрей Дорошев.