«Были учтены пожелания сразу нескольких поколений». В пригороде Краснодара обновили сквер имени 75-летия Победы
19 ноября завершили благоустройство сквера на хуторе Ленина под Краснодаром
Подрядчик обновил 1 га территории сквера имени 75-летния Победы. Там высадили 70 деревьев, около 2 тыс. кустарников, оборудовали детские и спортивные площадки, сообщили 19 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара.
Врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко совместно с вице-мэром Краснодара Андреем Дорошевым, главой Пашковского сельского округа Всеволодом Нетребой и настоятелем хуторского Свято-Георгиевского храма иеромонахом Спиридоном проинспектировали облагороженную зеленую зону.
«Важно, что при формировании этой зеленой зоны были учтены пожелания сразу нескольких поколений жителей. Это грамотный подход к планированию территорий — результат налицо», — отметил Андрей Ляшко.
Что сделали для благоустройства сквера:
- обновили асфальт и бордюры;
- уложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках;
- постелили рулонный газон;
- капитально отремонтировали системы автополива;
- капитально отремонтировали систему освещения и установили 60 фонарей;
- установили арт-объекты и 44 лавочки;
- появились поле для мини-футбола и зона для игры в баскетбол;
- высадили 70 новых деревьев и больше 2 тыс. кустарников;
- высадили 24 дерева на прилегающей к скверу Аллее Славы.
Сквер благоустроили за счет городского бюджета. При этом работы предполагалось провести в 2021 году, но удалось выполнить их досрочно.
«Сквер создан местными жителями около 30 лет назад. Здесь проходят все значимые массовые мероприятия. На территории зеленой зоны находится мемориал павшим во время Великой Отечественной войны советским воинам, установлен бюст маршала Георгия Жукова. По инициативе жителей в апреле 2020 года сквер был переименован в честь 75-летия Великой Победы, ранее его называли Хуторской», — отметил Андрей Дорошев.
Напомним, власти Краснодара 25 сентября отчитались о завершении работ по благоустройству Дмитриевского сквера около Карасунских озер. Журналисты портала Юга.ру вместе с краснодарским архитектором Алексеем Тимофеевым проинспектировали обновленное общественное пространство.
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