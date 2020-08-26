Первышов в отпуске оценил Приозерный бульвар, но остался недоволен старым забором

Приозерный бульвар площадью 1,2 га привели в порядок на протяжении более 1 км. Там сделали широкую пешеходную аллею, детскую и спортивную площадки. Осенью планируют провести работы по озеленению территории, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«На мой взгляд, получилась хорошая современная общественная территория. Уже сейчас видно, что участок, который проходит вдоль школ и детских садов, сильно преобразился. Есть спортивная и детская площадки, поставили лавочки. Только старый забор, который сейчас ограждает школу №20, портит впечатление. Это я сейчас как житель Краснодара в отпуске озвучиваю свое мнение тем, кто за это отвечает», — написал в своем телеграм-канале политик Евгений Первышов.

По словам и.о. директора МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Алексея Черновалова, в июне—августе за счет средств муниципального бюджета на бульваре уложили асфальт, установили дорожные бордюры и лавочки, устроили детскую и спортивную площадки, а также обустроили зону тихого отдыха.

Осенью на бульваре планируют высадить более 1 тыс. кустарников: территорию уже подготовили и завезли специальный грунт. Свободные участки позже засеют газонной травой. Кроме того, на бульваре уже есть много взрослых деревьев: липы, орехи, сосны, платаны. Все деревья обследовали, а аварийные спилили или обрезали. Новые растения высадят до середины ноября.