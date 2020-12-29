Галицкий провел с Григоряном переговоры о работе в ФК «Краснодар» — «Чемпионат»
29 декабря «Чемпионат» сообщил, что футбольный клуб «Краснодар» рассматривает возможность привлечь Александра Григоряна к работе тренером
Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий провел переговоры с главным тренером армянского ФК «Урарту» Александром Григоряном. Речь шла о работе в женском клубе, написал «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе и собеседника, близкого к ситуации.
В феврале 2020 года «Краснодар» анонсировал появление женской команды, а уже 1 августа футболистки провели первый официальный матч.
Осенью стало известно, что возле арены «быков» строится еще один стадион. В конце декабря мэр Краснодара Евгений Первышов предположил, что новая арена предназначена для женской части клуба.
Собеседник «Чемпионата» отметил, что ранее Григоряна рассматривали в качестве главного тренера женской сборной России. Однако основным кандидатом на этот пост остается Юрий Красножан.
«Также с Григоряном общались по поводу работы в «Краснодаре». Не исключено, что в ближайшее время Григоряна объявят в «Краснодаре», — добавил он.
Сейчас тренером женской команды черно-зеленых является Татьяна Зайцева.
Кто такой Александр Григорян
Григорян родился 28 сентября 1966 года в Ереване. Окончил институт физкультуры, после чего начал тренерскую карьеру. Первыми его клубами были команды первенства Ставропольского края — кисловодский «Олимп» и «Свободный труд» из села Новоселицкого.
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С 1999 по 2009 год работал в профессиональном женском футболе, где достиг высоких результатов. Под его руководством тольяттинская «Лада» трижды завоевывала Кубок России и стала чемпионом страны 2004 года. В 2007 году Григорян привел пермскую «Звезду-2005» к «золотому дублю» — команда выиграла чемпионат и Кубок страны. А в 2009 году пермячки под его руководством дошли до финала женского Кубка УЕФА, где потерпели поражение от немецкого «Дуйсбурга-2001», на своем поле уступив со счетом 0:6.
После этого специалист стал работать с мужскими командами, в числе которых «Химки», «СКА-Хабаровск», «Машук-КМВ», «Тосно», «Анжи», «Арарат» и «Тамбов». Однако в 2018 году Григорян вернулся к женскому футболу и сезон-2018/19 провел в качестве главного тренера команды ЦСКА.
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