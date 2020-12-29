Галицкий провел с Григоряном переговоры о работе в ФК «Краснодар» — «Чемпионат»

29 декабря «Чемпионат» сообщил, что футбольный клуб «Краснодар» рассматривает возможность привлечь Александра Григоряна к работе тренером

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий провел переговоры с главным тренером армянского ФК «Урарту» Александром Григоряном. Речь шла о работе в женском клубе, написал «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе и собеседника, близкого к ситуации. В феврале 2020 года «Краснодар» анонсировал появление женской команды, а уже 1 августа футболистки провели первый официальный матч.



Осенью стало известно, что возле арены «быков» строится еще один стадион. В конце декабря мэр Краснодара Евгений Первышов предположил, что новая арена предназначена для женской части клуба.

Собеседник «Чемпионата» отметил, что ранее Григоряна рассматривали в качестве главного тренера женской сборной России. Однако основным кандидатом на этот пост остается Юрий Красножан. «Также с Григоряном общались по поводу работы в «Краснодаре». Не исключено, что в ближайшее время Григоряна объявят в «Краснодаре», — добавил он. Сейчас тренером женской команды черно-зеленых является Татьяна Зайцева.

Кто такой Александр Григорян Григорян родился 28 сентября 1966 года в Ереване. Окончил институт физкультуры, после чего начал тренерскую карьеру. Первыми его клубами были команды первенства Ставропольского края — кисловодский «Олимп» и «Свободный труд» из села Новоселицкого.