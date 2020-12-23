Первышов: на новом стадионе ФК «Краснодар» будет играть женская команда
23 декабря на брифинге мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о проекте нового стадиона ФК «Краснодар»
Напомним, о возведении стадиона стало известно в сентябре 2020 года. Тогда стройку засняли с коптера. Однако представители ФК «Краснодар» отказались комментировать информацию, поэтому официального подтверждения о строительстве нового объекта Сергея Галицкого не было.
Вечером 18 декабря команда Галицкого в инстаграме опубликовала фотографии, снятые на стройплощадке, и впервые прокомментировала, что стадион возводится для команды ФК «Краснодар». По данным представителей бизнесмена, он сможет вмещать 7 тыс. человек.
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23 декабря в ходе брифинга мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал возведение нового стадиона. Он отметил, что отношение к проекту у него хорошее. По его словам, власти выдали разрешение на строительство и внесли некоторые изменения в проекты планировок, после чего объект появился в генплане города.
«Это спортивный объект, который строится для еще одной команды, которая будет играть на этом поле. Предполагаем, что это будет женская футбольная команда», — добавил глава.
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