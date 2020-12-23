Первышов: на новом стадионе ФК «Краснодар» будет играть женская команда

Напомним, о возведении стадиона стало известно в сентябре 2020 года. Тогда стройку засняли с коптера. Однако представители ФК «Краснодар» отказались комментировать информацию, поэтому официального подтверждения о строительстве нового объекта Сергея Галицкого не было.

Вечером 18 декабря команда Галицкого в инстаграме опубликовала фотографии, снятые на стройплощадке, и впервые прокомментировала, что стадион возводится для команды ФК «Краснодар». По данным представителей бизнесмена, он сможет вмещать 7 тыс. человек.