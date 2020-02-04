«Краснодар» создаст женскую футбольную команду

Краснодарский край

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Власти Кубани и руководство ФК «Краснодар» договорились о создании новой команды по женскому футболу

«В ФК "Краснодар" неоднократно обращались и РФС, и администрация Краснодарского края по поводу создания женской футбольной команды. Это для нас немного непривычно, и нам понадобилось время для принятия такого решения. Учитывая темпы развития женского футбола в мире и его возросшую популярность, мы согласились финансировать женскую футбольную команду», — сообщили в пресс-службе футбольного клуба 4 февраля.

Там отметили, что женская команда ФК «Краснодар» уже в апреле этого года сможет принять участие в Первенстве России по футболу среди женских команд.

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Начать набор девочек в филиалы Академии ФК «Краснодар» при наличии мест планируется уже осенью. Помимо основной женской футбольной команды клуб будет финансировать и юношескую.

В пресс-службе краевого минспорта добавили, что проект, который поддержал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, реализуется в рамках снижения государственного участия в профессиональном футболе.

Женская команда будет сформирована на основе ФК «Кубаночка», который ранее входил в структуру ГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта».

Министр физической культуры и спорта Кубани Андрей Марков поблагодарил Галицкого и «Краснодар» за конструктивную позицию и отметил, что край заинтересован в команде с развитой инфраструктурой, которая сможет привлекать новых спортсменов.

Как писали Юга.ру, «Краснодар» планировал в качестве эксперимента набрать девочек в Академию в 2018 году.

В минувшем сезоне в ЧР по футболу среди женщин в высшем дивизионе соревновались восемь команд — «Кубаночка», ЦСКА, «Локомотив», «Енисей», «Звезда-2005», Рязань-ВДВ», «Чертаново» и «Торпедо». Победителями первенства стали представительницы армейского клуба, клуб из Краснодара занял третью строчку.

Краснодар Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

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