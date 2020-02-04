«Краснодар» создаст женскую футбольную команду

Власти Кубани и руководство ФК «Краснодар» договорились о создании новой команды по женскому футболу

«В ФК "Краснодар" неоднократно обращались и РФС, и администрация Краснодарского края по поводу создания женской футбольной команды. Это для нас немного непривычно, и нам понадобилось время для принятия такого решения. Учитывая темпы развития женского футбола в мире и его возросшую популярность, мы согласились финансировать женскую футбольную команду», — сообщили в пресс-службе футбольного клуба 4 февраля. Там отметили, что женская команда ФК «Краснодар» уже в апреле этого года сможет принять участие в Первенстве России по футболу среди женских команд.