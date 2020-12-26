Австрия вернула на Кубань античные амфоры и барельефы, похищенные фашистами
В Краснодарский край спустя 77 лет вернулись античные экспонаты из музея Зальцбурга
Во время Великой Отечественной войны фашистско-немецкие войска похитили и вывезли из СССР культурные ценности. При оккупации Кубани пострадала большая часть экспонатов Темрюкского историко-археологического музея музея, захватчики полностью уничтожили научную библиотеку и картинную галерею, напомнил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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Ранее Юга.ру рассказывали, что в 1943 году немецкий генерал Рудольф Конрад увез из Темрюка три амфоры и пять могильных барельефов IV-I веков до нашей эры и подарил их гауляйтеру [высшая партийная должность областного уровня] Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю. Позже артефакты попали в музей Зальцбурга, в котором специальный отдел исследовал происхождение экспонатов.
Специалисты установили, что в амфорах хранили и поставляли вино из Греции на Черноморское побережье, а барельефы были сняты с надгробий воинов и представителей знати. Эти предметы считаются культурными ценностями и представляют научный и экспозиционный интерес. Также сотрудники музея нашли письма, в которых Конрад писал Шеелю, что амфоры и барельефы были похищены в Темрюке.
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В 2018 году античные экспонаты представили на выставке в Австрии. Тогда же представитель зальцбургского музея заявил о желании вернуть ценности, а впоследствии инициативу поддержали на высшем уровне.
Только в ноябре 2020 года в консульстве России в Зальцбурге был подписан акт приема-передачи культурных ценностей от музея Австрии России. А 25 декабря в зале археологии Темрюкского историко-археологического музея состоялась церемония передачи экспонатов, рассказали накануне в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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