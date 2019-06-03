Древний артефакт «Священный котел нартов» вернули в Адыгею

Артефакт обнаружили в 1980-х годах в Адыгее при раскопках Уляпского могильника. Уникальную находку передали в Музей искусства народов Востока в Москве на изучение и реставрацию, которую проводили с февраля 2019 года.

«Сейчас котел вернулся на родину. Экспонат в ближайшее время мы установим в зале нашего музея, и он будет доступен для просмотра всем желающим», — рассказали порталу Юга.ру в Северокавказском филиале Музея искусства народов Востока в Майкопе.