Австрия хочет вернуть России античные ценности, незаконно вывезенные в 1943 году из Темрюка

Музей австрийского Зальцбурга осенью планирует вернуть в Россию восемь предметов античного искусства, которые незаконно вывезли из Темрюка нацисты в 1943 году

Об этом говорилось в материалах к визиту президента Австрии Александра ван дер Беллена в Сочи 15 мая.

«Австрийская сторона приняла решение вернуть Темрюкскому историко-археологическому музею античные артефакты (три вазы и пять барельефов IV-I веков до нашей эры), которые были вывезены нацистами и находились на хранении в Зальцбургском музее», — цитирует РИА «Новости» документ.

ТАСС со ссылкой на австрийский музей сообщает, что три амфоры и пять античных надгробных барельефов украл нацистский генерал Рудольф Конрад из разрушенного музея в Темрюке. Он подарил экспонаты партийному деятелю Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю во время Второй мировой войны. Затем артефакты попали в музей.

Уточняется, что Россия, в свою очередь, намерена передать австрийским партнерам цифровую копию киноленты «Восток и Запад». Она была сняла в Австрии в 1923 году, сообщает RT.