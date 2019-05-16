Австрия хочет вернуть России античные ценности, незаконно вывезенные в 1943 году из Темрюка
Музей австрийского Зальцбурга осенью планирует вернуть в Россию восемь предметов античного искусства, которые незаконно вывезли из Темрюка нацисты в 1943 году
Об этом говорилось в материалах к визиту президента Австрии Александра ван дер Беллена в Сочи 15 мая.
«Австрийская сторона приняла решение вернуть Темрюкскому историко-археологическому музею античные артефакты (три вазы и пять барельефов IV-I веков до нашей эры), которые были вывезены нацистами и находились на хранении в Зальцбургском музее», — цитирует РИА «Новости» документ.
ТАСС со ссылкой на австрийский музей сообщает, что три амфоры и пять античных надгробных барельефов украл нацистский генерал Рудольф Конрад из разрушенного музея в Темрюке. Он подарил экспонаты партийному деятелю Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю во время Второй мировой войны. Затем артефакты попали в музей.
Уточняется, что Россия, в свою очередь, намерена передать австрийским партнерам цифровую копию киноленты «Восток и Запад». Она была сняла в Австрии в 1923 году, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, Ван дер Беллен 15 мая приехал на открытие российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог». Основными направлениями мероприятия стали: искусство, спорт, экономика, межвузовское сотрудничество и наука.
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