На Дону нашли древнее захоронение младенцев в амфорах
В Ростовской области археологи нашли 17 древних погребений младенцев в амфорах I–III веков н.э.
Находку обнаружили на территории античного города Танаис. Об этом 2 сентября рассказал ТАСС замдиректора по науке археологического музея-заповедника «Танаис» Сергей Ильяшенко. По его словам, под погребениями лежит древняя дорога II–I веков до н.э., где хоронили жителей города.
Археолог отметил, что хоронить младенцев в амфорах — античных керамических сосудах — было распространенной практикой в древности.
Эксперты продолжают раскапывать семиметровый городской источник — свод, вырубленный в скале. По словам Ильяшенко, источник прекратил существовать в середине II века н.э., что очень важно для археологов. С помощью точной даты гибели можно определить, когда существовали те или иные формы древних сосудов.
Танаис был основан в III веке до н.э. греками Боспорского царства и просуществовал почти 800 лет. Город назвали в честь реки Танаис (греческое название Дона).
Как сообщали Юга.ру, на строительстве обхода Аксая Ростовской области 9 августа обнаружили захоронения IV тысячелетия до н.э. На Дону 16 августа археологи нашли захоронение со скелетом человека времен позднего каменного века.
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