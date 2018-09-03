На Дону нашли древнее захоронение младенцев в амфорах

В Ростовской области археологи нашли 17 древних погребений младенцев в амфорах I–III веков н.э.

Находку обнаружили на территории античного города Танаис. Об этом 2 сентября рассказал ТАСС замдиректора по науке археологического музея-заповедника «Танаис» Сергей Ильяшенко. По его словам, под погребениями лежит древняя дорога II–I веков до н.э., где хоронили жителей города.

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Археолог отметил, что хоронить младенцев в амфорах — античных керамических сосудах — было распространенной практикой в древности.

Эксперты продолжают раскапывать семиметровый городской источник — свод, вырубленный в скале. По словам Ильяшенко, источник прекратил существовать в середине II века н.э., что очень важно для археологов. С помощью точной даты гибели можно определить, когда существовали те или иные формы древних сосудов.

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Танаис был основан в III веке до н.э. греками Боспорского царства и просуществовал почти 800 лет. Город назвали в честь реки Танаис (греческое название Дона).