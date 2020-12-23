В Краснодаре будут изымать частную землю для строительства трамвайной линии на Восточно-Кругликовской

23 декабря журналисты поинтересовались у властей Краснодара о ходе подготовки к строительству новых трамвайных линий

О строительстве новой трамвайной ветки на улице Московской до Петра Метальникова стали говорить в 2019 году. После того, как жители Музыкального микрорайона собрали подписи под требованием пустить трамвай, городские власти выделили деньги на проект, но уточнили, что еще часть суммы нужно будет просить у краевых властей. Ветку планировали начать строить еще летом 2020 года, однако в течение последнего полугодия старт работ несколько раз переносили, подробнее об этом можно читать здесь. Последний раз — это было 16 ноября — глава Краснодара Евгений Первышов сообщал, что у проекта сменился заказчик, им стало краевое руководство вместо краснодарского. Из-за этого ориентировочную дату заключения контракта с подрядчиком, после которого могут начаться работы, перенесли на 12 января 2021 года.

При этом, как оказалось, власти региона пока еще не оказали финансовую поддержку мэрии. Город рассчитывает ее получить в 2021 году, уточнял мэр. 23 декабря во время общения с журналистами на брифинге Первышов отметил, что конкурс подрядчиков уже разместили и сейчас ведется его поиск.

«Витает в воздухе, что возможен еще один перенос сроков. Если на конкурс не заявится подрядчик, никто не пожелает строить, будет повторное проведение конкурсных процедур», — заявил он. Мэр добавил, что проект «на 100% обеспечен финансированием, поэтому никаких сбоев быть не должно» . По его словам, начать возведение следующей ветки планируют в 2022 году. Ее будут строить в Восточно-Кругликовском микрорайоне либо в Гидростроителей: «Форсируем проектно-сметную документацию. Что быстрее будет на выходе, то и быстрее будем размещать в порядке приоритета для проведения конкурсов».