В Краснодаре будут изымать частную землю для строительства трамвайной линии на Восточно-Кругликовской
23 декабря журналисты поинтересовались у властей Краснодара о ходе подготовки к строительству новых трамвайных линий
О строительстве новой трамвайной ветки на улице Московской до Петра Метальникова стали говорить в 2019 году. После того, как жители Музыкального микрорайона собрали подписи под требованием пустить трамвай, городские власти выделили деньги на проект, но уточнили, что еще часть суммы нужно будет просить у краевых властей.
Ветку планировали начать строить еще летом 2020 года, однако в течение последнего полугодия старт работ несколько раз переносили, подробнее об этом можно читать здесь. Последний раз — это было 16 ноября — глава Краснодара Евгений Первышов сообщал, что у проекта сменился заказчик, им стало краевое руководство вместо краснодарского. Из-за этого ориентировочную дату заключения контракта с подрядчиком, после которого могут начаться работы, перенесли на 12 января 2021 года.
Читайте также:
При этом, как оказалось, власти региона пока еще не оказали финансовую поддержку мэрии. Город рассчитывает ее получить в 2021 году, уточнял мэр.
23 декабря во время общения с журналистами на брифинге Первышов отметил, что конкурс подрядчиков уже разместили и сейчас ведется его поиск.
Читайте также:
«Витает в воздухе, что возможен еще один перенос сроков. Если на конкурс не заявится подрядчик, никто не пожелает строить, будет повторное проведение конкурсных процедур», — заявил он.
Мэр добавил, что проект «на 100% обеспечен финансированием, поэтому никаких сбоев быть не должно».
По его словам, начать возведение следующей ветки планируют в 2022 году. Ее будут строить в Восточно-Кругликовском микрорайоне либо в Гидростроителей:
«Форсируем проектно-сметную документацию. Что быстрее будет на выходе, то и быстрее будем размещать в порядке приоритета для проведения конкурсов».
Читайте также:
Глава рассказал, что, как бы ни хотелось, в Восточно-Кругликовском микрорайоне придется изымать земельные участки для новой трамвайной линии. Власти попытаются приобретать именно пустые участки и стараться не затрагивать капитальные строения:
«Будем изымать, платить выплаты и компенсации из бюджета. Но не хотелось бы проведения массового расселения территории и сноса целых кварталов. Потому что тогда на это мы потратим больше, чем будет стоить эта трамвайная линия».
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
ПартнерскийСалат «Бычок» или курочка карри?
Новогодние рецепты, продукты для которых можно заказать в один клик