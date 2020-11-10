Первышов проверил, как с Московской пересадили липы в Западном трамвайном депо, и поручил регулярно поливать их

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 10 ноября проверил, как прошла пересадка лип с улицы Московской в Западное трамвайное депо

Напомним, 29 октября в Краснодаре на улице Московской начали пересаживать 674 липы войлочной Брабант, которые росли на разделительной полосе от улицы Солнечной до Петра Метальникова.

С помощью специального оборудования деревья извлекают из земли так, чтобы сохранилась их корневая система — вместе с комом грунта, после чего оборачивают почву в мешковину, чтобы не повредить при транспортировке. Манипулятор опускает по 6–8 деревьев в кузов автомобиля, их перевозят к месту высадки, где заранее подготовлены лунки. Специалисты выполняют подкормку, высаживают деревья, трамбуют и обильно поливают почву. Затем устанавливают специальные растяжки для устойчивости стволов.

10 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара отчитались о пересадке 179 деревьев. При этом 64 липы высадили в Западном трамвайномо депо.

Глава города Евгений Первышов проверил, как прошла пересадка деревьев, и обсудил с директором МУП «КТТУ» Александром Грачевым уход за насаждениями на территории депо и вдоль трамвайных путей.

Первышов отметил, что пересадка лип с Московской на территорию депо — самая маштабная для города.

«Символично, что при строительстве трамвайной ветки часть лип перевозим именно в трамвайное депо. Сотрудники готовы организовать необходимый уход за деревьями, чтобы они прижились на новом месте. Всем горожанам нравятся ухоженные зеленые газоны, кустарники и деревья вдоль трамвайных линий. Отличная идея, чтобы газоны были и на самих трамвайных путях. Мы обязательно к этому придем — там, где это возможно», — написал Первышов в своем телеграм-канале.

Также мэр Краснодара поручил проверить, возможно ли использовать вагоны для организации полива деревьев по ночам, установив на них емкости с водой.

Как уточнил Александр Грачев, в депо пересадили 64 липы — 57 на внутренней территории и 7 вдоль забора.

Фоторепортаж Юга.ру:

«Еще в 60-е годы, когда трамвайное депо строилось, здесь были 85 пирамидальных тополей. Они сильно пострадали из-за "ледяного дождя" в 2014-м и были спилены. Нынешняя пересадка лип с улицы Московской — отличная замена. Также мы самостоятельно закупили и высадили на территории около 80 саженцев хвойных пород», — рассказал Грачев.

Вот куда пересадили липы с Московской:

  • 35 деревьев — на территорию школы № 66 на улице Уссурийской, 2;
  • 30 деревьев — на территорию школы № 84 на улице Сормовской, 199;
  • 8 деревьев — на территорию гимназии № 82 на улице 30-й Иркутской Дивизии, 1;
  • 30 деревьев — на территорию детсада «Сказка» на улице 40-летия Победы, 29;
  • 6 деревьев — на территорию детсада № 136 на улице Московской, 56;
  • 6 деревьев — на территорию детсада № 198 на улице Черкасской, 139;
  • 64 дерева — на территорию Западного трамвайного депо.

В пресс-службе мэрии Краснодара уточнили, что еще 93 дерева пересаживают на улицу Карякина от Байбакова до Артюшкова, 20 лип будет высажено на улице Российской (в границах улиц Симонова, Российской, Проточной и Каравайной) по заявкам жителей, а до 15 декабря завершится пересадка 382 лип на бульвар на улице Петра Метальникова.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Растениеводство Трамвай

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