Первышов проверил, как с Московской пересадили липы в Западном трамвайном депо, и поручил регулярно поливать их

Напомним, 29 октября в Краснодаре на улице Московской начали пересаживать 674 липы войлочной Брабант, которые росли на разделительной полосе от улицы Солнечной до Петра Метальникова.

С помощью специального оборудования деревья извлекают из земли так, чтобы сохранилась их корневая система — вместе с комом грунта, после чего оборачивают почву в мешковину, чтобы не повредить при транспортировке. Манипулятор опускает по 6–8 деревьев в кузов автомобиля, их перевозят к месту высадки, где заранее подготовлены лунки. Специалисты выполняют подкормку, высаживают деревья, трамбуют и обильно поливают почву. Затем устанавливают специальные растяжки для устойчивости стволов.

Глава города Евгений Первышов проверил, как прошла пересадка деревьев, и обсудил с директором МУП «КТТУ» Александром Грачевым уход за насаждениями на территории депо и вдоль трамвайных путей.

10 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара отчитались о пересадке 179 деревьев. При этом 64 липы высадили в Западном трамвайномо депо.

Первышов отметил, что пересадка лип с Московской на территорию депо — самая маштабная для города.

«Символично, что при строительстве трамвайной ветки часть лип перевозим именно в трамвайное депо. Сотрудники готовы организовать необходимый уход за деревьями, чтобы они прижились на новом месте. Всем горожанам нравятся ухоженные зеленые газоны, кустарники и деревья вдоль трамвайных линий. Отличная идея, чтобы газоны были и на самих трамвайных путях. Мы обязательно к этому придем — там, где это возможно», — написал Первышов в своем телеграм-канале.

Также мэр Краснодара поручил проверить, возможно ли использовать вагоны для организации полива деревьев по ночам, установив на них емкости с водой.