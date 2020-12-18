Хабиб стал лучшим международным спортсменом года по версии BBC

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 17 декабря был признан лучшим международным спортсменом 2020 года по версии BBC

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов одолел Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил титул чемпиона. После этого 32-летний боец сообщил , что это был его последний бой и что он пообещал матери закончить карьеру после смерти отца .

20 ноября на встрече с молодежью в Дербенте Нурмагомедов рассказал , что собирается окончить Российский экономический университет и заниматься сельским хозяйством.

Накануне британская телерадиовещательная компания BBC признала Хабиба Нурмагомедова лучшими международным спортсменом года. На сайте BBC говорится, что спортсмен за свою карьеру провел 29 боев без единого поражения, он трижды успешно защитил свой титул в легком весе и считается одним из самых сильных спортсменов в истории ММА.

В онлайн-голосовании Нурмагомедов обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французского футболиста Венди Ренар и ирландского боксера Кэти Тейлор.