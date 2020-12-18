Хабиб стал лучшим международным спортсменом года по версии BBC

Дагестан, Вся Россия

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Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 17 декабря был признан лучшим международным спортсменом 2020 года по версии BBC

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов одолел Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил титул чемпиона. После этого 32-летний боец сообщил, что это был его последний бой и что он пообещал матери закончить карьеру после смерти отца.

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20 ноября на встрече с молодежью в Дербенте Нурмагомедов рассказал, что собирается окончить Российский экономический университет и заниматься сельским хозяйством.

Накануне британская телерадиовещательная компания BBC признала Хабиба Нурмагомедова лучшими международным спортсменом года. На сайте BBC говорится, что спортсмен за свою карьеру провел 29 боев без единого поражения, он трижды успешно защитил свой титул в легком весе и считается одним из самых сильных спортсменов в истории ММА.

В онлайн-голосовании Нурмагомедов обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французского футболиста Венди Ренар и ирландского боксера Кэти Тейлор.

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Как напомнил телеканал «360», BBC учредила премию в 1960 году. Она ежегодно вручается спортсменам, которые внесли наибольший вклад в спорт в текущем году.

Ранее Юга.ру писали о том, что в 2020 году дагестанский боец возглавил рейтинг самых успешных молодых звезд России по версии Forbes, а также рейтинг лучших бойцов мира.

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