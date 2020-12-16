Вратаря «Краснодара» Сафонова номинировали на звание лучшего футболиста 2020 года

21-летний голкипер ФК «Краснодар» Матвей Сафонов попал в список претендентов на звание лучшего игрока Российской премьер-лиги в 2020 году по версии «Спорт-Экспресса». Болельщики могут принять участие в голосовании

«Спорт-Экспресс» пятый год подряд вручает награды лучшим футболистам РПЛ. Победителей выбирают путем голосования на сайте издания. В 2016 году первое место занял нападающий Федор Смолов, который в то время играл за «Краснодар». В 2017-м лидером стал Квинси Промес («Спартак»), а в 2018-м и 2019-м — капитан «Зенита» Артем Дзюба. Для голосования «Спорт-Экспресс» выбирает 10 лучших игроков РПЛ, учитывая их выступления за весь календарный год. Помимо болельщиков, которые могут отдать свой голос на сайте, в выборе победителя участвуют по 16 тренеров, топ-менеджеров российского футбола и журналистов «СЭ».

В 2020 году в список для голосования попал 21-летний воспитанник «Краснодара», голкипер Матвей Сафонов. Также в десятку вошли Игорь Акинфеев и Никола Влашич (ЦСКА), Сердар Азмун и Артём Дзюба («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Матиас Норманн («Ростов») и Антон Шунин («Динамо»). На момент публикации новости за лучшего игрока чемпионата России проголосовало более 46 тыс. человек. Вратарь «быков» занимает второе место, на 1% уступая Влашичу. До конца осенней части сезона на сайте «СЭ» болельщики смогут выбрать одного из десяти футболистов , либо указать вариант «кто-то другой» и в комментариях назвать своего кандидата. Итоги голосования подведут в конце года.

Кто такой Матвей Сафонов Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Краснодаре. Воспитанник Академии ФК «Краснодар». В 2017 году дебютировал в основе, а во второй половине сезона-2018/19 стал основным вратарем команды. Выступал в юношеской и молодежной сборных России, в октябре 2020 его вызвали в главную команду страны.