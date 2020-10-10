Голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова вызвали в сборную России

После матча с Эстонией за молодежную сборную России 9 октября его впервые вызвали в главную команду страны. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Краснодар». 10 октября Сафонов примет участие в тренировке в преддверии игры Лиги наций Россия — Турция.

Как писали Юга.ру, футбольный клуб «Краснодар» 6 октября заявил о подписании контрактов с защитником «Ростова» Евгением Черновым и нападающим «Динамо» Евгением Марковым. Трудовое соглашение с 27-летним крайним защитником Черновым рассчитано на четыре года — до конца сезона 2023/2024