Голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова вызвали в сборную России

Краснодарский край, Вся Россия

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ФК «Краснодар» 9 октября сообщил, что голкипера Матвея Сафонова вызвали в национальную сборную России

После матча с Эстонией за молодежную сборную России 9 октября его впервые вызвали в главную команду страны. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Краснодар». 10 октября Сафонов примет участие в тренировке в преддверии игры Лиги наций Россия — Турция. 

Как писали Юга.ру, футбольный клуб «Краснодар» 6 октября заявил о подписании контрактов с защитником «Ростова» Евгением Черновым и нападающим «Динамо» Евгением Марковым. Трудовое соглашение с 27-летним крайним защитником Черновым рассчитано на четыре года — до конца сезона 2023/2024

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