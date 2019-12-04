Шапи и Сафонов стали лучшими молодыми футболистами России. Впервые премию разделили два игрока

Впервые в истории премии ее разделили два игрока: Шапи и Сафонов. Они набрали по 300 баллов. Также в пятерку вошли полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193 балла) и защитник Игорь Дивеев (174), а также вратарь «Спартака» Александр Максименко (169).

Номинанты на звание лучшего молодого игрока года в Российской премьер-лиге стали известны 27 ноября. Кандидатами на премию «Первая пятерка» стали четыре футболиста «Краснодара»: нападающие 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов и 20-летние Иван Игнатьев, Даниил Уткин и Матвей Сафонов.

По оценке президента Детской футбольной лиги Виктора Горлова, в этом году в конкурсе участвовал один из самых сильных составов номинантов за последние годы.

«Сафонов, к примеру, отвоевал себе место в воротах у куда более опытного Крицюка, а Сулейманов стал палочкой-выручалочкой команды в нескольких важных матчах. Но сказать о них как о готовых мастерах, конечно, нельзя. Мы помним, как терялись Сафонов и Сулейманов в играх еврокубков. Это отмечали многие специалисты, которые тем не менее видят их перспективу», — цитирует Горлова пресс-служба Детской футбольной лиги на сайте ДФЛ.

Напомним, приз вручается лучшему футболисту России не старше 21 года, сыгравшему не менее 50% матчей своей команды в Премьер-лиге. Среди обладателей премии «Первая пятерка» — Игорь Акинфеев, Александр Кокорин, Александр Головин и другие.