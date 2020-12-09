Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не будет играть до конца года

Краснодарский край

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев 9 декабря рассказал о здоровье футболистов Матвея Сафонова и Ари

Напомним, 2 декабря «Краснодар» на своем поле обыграл французский «Ренн», чем обеспечил себе выход в 1/16 Лиги Европы. Накануне черно-зеленые в гостях сыграли вничью с «Челси» и закончили свое выступление в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе Е.

В игре с английской командой на поле не вышел голкипер Матвей Сафонов и нападающий Ари. На послематчевой пресс-конференции главный тенер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что вратарь получил травму на тренировке.

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«Он готовился как первый вратарь на эту игру, но, к сожалению, поле было вчера не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога, этот год для него закончен», — заявил тренер.

Вместо Сафонова на поле вышел 34-летний Евгений Городов. По словам Мусаева, это был его четвертый матч, он совершает мало ошибок и выручил команду в некоторых эпизодах.

Также тренер рассказал о травме защитника Кайо. Впервые он почувствовал недомогание еще в матче с «Ротором», но в тот раз МРТ не показала серьезных проблем. После игры с «Челси» спортсмену проведут дополнительное обследование мениска. Кроме того, по словам Мусаева, нападающего Ари не было в заявке, потому что у него травма задней поверхности бедра. Футболиста заменили еще в матче с «Ротором».

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