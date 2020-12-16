Смертность в 2020 году в России стала рекордной за 10 лет — РБК
С января по октябрь 2020 года в России зафиксировали рекордную смертность за последние 10 лет
Ранее стало известно, что в России с апреля по октябрь 2020 года умерло на 120 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. По данным Росстата, избыточная смертность в стране в этом году составила 18%. В конце ноября появились данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения. Согласно документу, статистика по смертности от COVID-19 на Кубани занижена в 10 раз.
На основе данных Росстата РБК высчитал, что уровень смертности в России в период с января по октябрь стал максимальным за 10 лет. Это следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов. Причем издание отметило, что рост смертности нельзя объяснить только пандемией COVID-19.
Например, в 2019 году смертность в России составила 102,9 человека на 10 тыс. населения — это на 13,7% ниже, чем за тот же период в 2010 году (тогда высокая смертность была на фоне аномально жаркого лета). Однако уже в 2020-м показатель вырост до 113,2 человека на 10 тыс. населения, что на 10% больше, чем годом ранее.
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Всего с января по октябрь 2020-го в России, по данным Росстата, умерли 1 млн 661 тыс. человек, что на 9,7% больше, чем в 2019 году. Последний раз показатель был выше только в 2010 году — 1,7 млн человек. При этом около 1,7% смертей в этом году приходится на Крым и Севастополь.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, без пандемии смертность в России существенно снижалась бы, а не повышалась. В конце года власти прогнозируют рост смертности в том числе из-за традиционного роста этого показателя зимой.
Кроме того, РБК подробно изучил данные по избыточной смертности в стране. В процентном соотношении больше всего необъяснимых летальных исходов зафиксировали в Чечне. Подробнее можно прочитать здесь.
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