Смертность в 2020 году в России стала рекордной за 10 лет — РБК

С января по октябрь 2020 года в России зафиксировали рекордную смертность за последние 10 лет

Ранее стало известно, что в России с апреля по октябрь 2020 года умерло на 120 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. По данным Росстата, избыточная смертность в стране в этом году составила 18%. В конце ноября появились данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения. Согласно документу, статистика по смертности от COVID-19 на Кубани занижена в 10 раз.

Читайте также: Росздравнадзор заявил об искажении статистики по смертности от коронавируса

На основе данных Росстата РБК высчитал, что уровень смертности в России в период с января по октябрь стал максимальным за 10 лет. Это следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов. Причем издание отметило, что рост смертности нельзя объяснить только пандемией COVID-19. Например, в 2019 году смертность в России составила 102,9 человека на 10 тыс. населения — это на 13,7% ниже, чем за тот же период в 2010 году (тогда высокая смертность была на фоне аномально жаркого лета). Однако уже в 2020-м показатель вырост до 113,2 человека на 10 тыс. населения, что на 10% больше, чем годом ранее.