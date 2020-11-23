В России с начала пандемии умерли на 120 тыс. человек больше обычного — «Медиазона»

«Медиазона» на основе данных Росстата и ЗАГСов рассчитала показатель избыточной смертности за семь месяцев пандемии коронавируса и за последние пять лет.

Согласно этим данным, в России в период с апреля по октябрь 2020 года умерло на 120 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. По данным Росстата, избыточная смертность составила 18%. С апреля по сентябрь умерли 106 тыс. человек.

По данным федерального Роспотребнадзора, к 23 ноября от коронавируса в стране скончались 36 тыс. 540 человек, из них с апреля по сентябрь — 20 тыс. 698 человек. Росстат ведет подсчет по своей методике, поэтому, согласно их данным, от COVID-19 умерли 55,6 тыс. человек.

Для каждого региона «Медиазона» рассчитала три показателя, которые находятся над графиком. Первый — превышение уровня смертности по сравнению со средней. Чем краснее регион, тем выше этот показатель. Второе число показывает, сколько процентов от этих избыточных смертей официально отнесли к смертям с COVID-19. Третье значение — общее изменение смертности, которое учитывает и те регионы, в которых за выбранный период умерло меньше людей, чем в среднем.