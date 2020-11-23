В России с начала пандемии умерли на 120 тыс. человек больше обычного — «Медиазона»
Издание «Медиазона» 23 ноября опубликовало исследование избыточной смертности в России с апреля по октябрь
«Медиазона» на основе данных Росстата и ЗАГСов рассчитала показатель избыточной смертности за семь месяцев пандемии коронавируса и за последние пять лет.
Согласно этим данным, в России в период с апреля по октябрь 2020 года умерло на 120 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. По данным Росстата, избыточная смертность составила 18%. С апреля по сентябрь умерли 106 тыс. человек.
По данным федерального Роспотребнадзора, к 23 ноября от коронавируса в стране скончались 36 тыс. 540 человек, из них с апреля по сентябрь — 20 тыс. 698 человек. Росстат ведет подсчет по своей методике, поэтому, согласно их данным, от COVID-19 умерли 55,6 тыс. человек.
Для каждого региона «Медиазона» рассчитала три показателя, которые находятся над графиком. Первый — превышение уровня смертности по сравнению со средней. Чем краснее регион, тем выше этот показатель. Второе число показывает, сколько процентов от этих избыточных смертей официально отнесли к смертям с COVID-19. Третье значение — общее изменение смертности, которое учитывает и те регионы, в которых за выбранный период умерло меньше людей, чем в среднем.
В Краснодарском крае смертность превышала средний уровень до сентября включительно. По данным ЗАГСа, на Кубани скончались на 1,5 тыс. человек больше, чем обычно.
Согласно инфографике «Медиазоны», в Краснодарском крае с апреля по октябрь умерли 5 тыс. 794 человека (+20,3%) — больше только в Санкт-Петербурге, Московской области и Москве. При этом, по официальным данным, ковидных смертей было 1 тыс. 119 (26%). Общее изменение смертности за семь месяцев по сравнению с прошлыми периодами составило 4 тыс. 569 (+11,4%).
Читайте также:
В процентном соотношении самая значительная разница наблюдается в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Например, в Дагестане за период пандемии умерло на 2 тыс. 906 человек, что на 58,6% больше обычного. При этом от коронавируса, официально, умерли 717 пациентов.
По словам демографа Алексея Ракши, не все избыточные смерти относятся к ковидным. Они также могут быть связаны с перегруженностью системы здравоохранения: занятые срочные службы, некоторые плановые операции откладывают. По опыту развитых стран COVID-19 составляет в избыточной смертности от 55% до 110% В среднем — 80%.
Регионы по-разному признают смерти во время пандемии. Например, в Магаданской области, республике Коми, Петербурге, Москве, Московской области и Тыве — практически вся избыточная смертность признана коронавирусной. В Башкирии, Липецкой, Ленинградской областях, а также в Чечне и Татарстане избыточная смертность официально не объясняется никак.
Читайте также:
Демограф заявил, что ковидной статистикой манипулируют регионы, которые делают это и в других сферах.
«Допустим, Татарстан, Башкортостан, Чечня — самые лживые регионы не только по этой статистике. Если мы посмотрим электоральную статистику, если мы посмотрим результаты переписи населения. И это проявляется абсолютно во всем. Это электоральная география, так и статистика по ковиду точно так же себя ведет. Как привыкли, так и врут», — сказал Ракша.
Предположительно, в регионах Северного Кавказа резкий рост смертности связан с нерегистрацией умерших в предыдущие месяцы.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
В центре Краснодара не будет новогодних мероприятий
Но ярмарку с аттракционами, елкой и Домиком Деда Мороза установят