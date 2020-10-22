Оперштаб Кубани заявил, что смертность в этом году увеличилась на 5,6%

Напомним, в октябре демограф Алексей Ракша проанализировал данные ЗАГС, согласно которым на Кубани зафиксировали рекордный прирост смертности — 38%. Он назвал регион одним из самых лживых субъектов в плане «роспотребнадзорной» статистики и предположил, что в среднем 80% от избыточной смертности в крае приходится на COVID-19, хоть этого и нет в статистике.

22 октября в телеграм-канале оперштаба Кубани со ссылкой на краевое управление ЗАГС сообщили, что в сентябре в регионе выдали 6 тыс. 973 акта о смерти, из которых 2 тыс. 9 — в отношении умерших в предыдущие месяцы 2020 года. Это связано с тем, что родственники умерших оформили документы и получили свидетельства только в сентябре. Как заявили в ЗАГСе, приведенные цифры говорят не о смертности в регионе, а о количестве выданных документов отделами ЗАГС.

Кроме того, в оперштабе указали, что «в силу разных обстоятельств» люди регистрируют в Краснодарском крае факт смерти родственников, умерших в другом регионе. Законы России позволяют получить акт о смерти по свидетельству из другого субъекта, при этом сроки законодательство не регулирует. Что это за обстоятельства — не уточняется. При этом, как утверждают в ЗАГСе, в период пандемии люди хоронили умерших без получения свидетельств о смерти, что предусмотрено действующим краевым законодательством.