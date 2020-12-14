В горах Сочи появились морфомедведи-иностранцы

В горах Сочи появились новые морфомедведи, которые не общаются с местными животными из-за незнания их языка

По его словам, у номинальных обычных медведей нет проблем для общения в период гона, а морфомедведи будут иметь отношения с представительницами своей формы. Новые медведи появились только на Кавказе. Кудактин обратил внимание, что мелкие морфомедведи в связи с потеплением климата начинают доминировать и сегодня они уже составляют половину всей популяции.

«Морфомедведи отличаются от обычных размерами, окрасом, но, главное, отсутствием контакта между различными формами, как бы говорят на разных языках», — пояснил директор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин.

Он напомнил, что на территории Краснодарского края сейчас обитают более 600 особей косолапых. Медведи легко перебираются из заповедника в нацпарк и обратно, порою доходя до тех мест, где их не видели уже два десятка лет.

«К нам иногда заходят даже сирийские мишки. Идет восстановление ареала обитания медведей. Это позитивная тенденция, есть надежда на рост популяции», — сказал Кудактин.

Ученый предостерег туристов от встречи с синантропным сообществом медведей. Они не ложатся в спячку, а отправляются в те места, где легко добывали пищу из мусорных контейнеров и свалок. Всю зиму они ищут легкую еду, подвергая опасности жителей Красной Поляны и других горных населенных пунктов.

Как писали Юга.ру, в октябре в горной зоне курорта начали выходить голодные медведи. Всего в 2020 году в Сочи они около 50 раз выходили к людям.

Напомним, в мае и июне в горах Красной Поляны засняли на видео, как медведь гулял по территории курорта, опустевшей из-за карантина по коронавирусу. В середине июля местные жители заметили животное в районе села Солохаул и вынудили его уйти. В конце июля байкер на горной тропе повстречал семью медведей. А в начале августа больной хищник вышел из леса к сотрудникам ДПС на посту «Магри».