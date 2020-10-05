В Сочи начали выходить голодные медведи
В окрестностях Сочи в октябре начался пик миграционной активности медведей
Животные активно ищут корм, чтобы накопить жир перед зимней спячкой. Одного из медведей заметили, когда он спустился в Красную Поляну, чтобы полакомиться в местных садах. Видео косолапого разместили в соцсетях.
Директор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин прокомментировал ролик порталу Юга.ру.
«Октябрь — начало миграционной активности медведей в места, где они находят корм. Калорийное питание необходимо животным, чтобы накопить жир и залечь на зиму в берлогу», — рассказал ученый.
Он обратил внимание, что сейчас медведи могут появиться в самых неожиданных местах. Например, в каштанниках или старых черкесских фруктовых садах. Кудактин подчеркнул, что медведи пользуются своими исторически сложившимися миграционными путями, которые проходят вдоль Главного Кавказского хребта.
«В этот период медведи могут появиться где угодно: даже на берег моря выйти, забраться в дачный поселок, выглянуть из леса на автостраду. К примеру, медведи сейчас пришли в Северский район, где они не встречались уже 40 лет», — резюмировал профессор.
Как писали Юга.ру, в Сочи в 2020 году медведи около 50 раз выходили к людям.
Напомним, в мае и июне в горах Красной Поляны засняли на видео, как медведь гулял по территории курорта, опустевшей из-за карантина по коронавирусу. В середине июля местные жители заметили медведя в районе села Солохаул и вынудили его уйти. В конце июля байкер на горной тропе повстречал семью медведей. А в начале августа больной медведь вышел из леса к сотрудникам ДПС на посту «Магри».
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