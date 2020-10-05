В Сочи начали выходить голодные медведи

Животные активно ищут корм, чтобы накопить жир перед зимней спячкой. Одного из медведей заметили, когда он спустился в Красную Поляну, чтобы полакомиться в местных садах. Видео косолапого разместили в соцсетях.

Директор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин прокомментировал ролик порталу Юга.ру.

«Октябрь — начало миграционной активности медведей в места, где они находят корм. Калорийное питание необходимо животным, чтобы накопить жир и залечь на зиму в берлогу», — рассказал ученый.

Он обратил внимание, что сейчас медведи могут появиться в самых неожиданных местах. Например, в каштанниках или старых черкесских фруктовых садах. Кудактин подчеркнул, что медведи пользуются своими исторически сложившимися миграционными путями, которые проходят вдоль Главного Кавказского хребта.

«В этот период медведи могут появиться где угодно: даже на берег моря выйти, забраться в дачный поселок, выглянуть из леса на автостраду. К примеру, медведи сейчас пришли в Северский район, где они не встречались уже 40 лет», — резюмировал профессор.