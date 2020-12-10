В Краснодаре спустя три года похоронили женщину, за убийство которой осудили «каннибала» Бакшеева

По версии следствия, Бакшеев вместе с супругой Натальей и новой знакомой Вахрушевой выпивал в заброшенном доме. В какой-то момент жена приревновала мужа и потребовала убить женщину. Кроме того, в некоторых СМИ и соцсетях писали, что Бакшеевы ели человеческое мясо, однако следствие не предъявляло паре официальных обвинений в каннибализме.

Напомним, в сентябре 2017 года дорожные рабочие нашли на улице телефон, в котором были фотографии мужчины с отрубленной человеческой рукой. Позже в районе авиаучилища обнаружили ведро с частями тела. Следователи узнали, что телефон принадлежит Дмитрию Бакшееву, а в его квартире нашли останки краснодарки Елены Вахрушевой.

В 2019 году Бакшеева приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, а 16 февраля 2020 года он умер в туберкулезной больнице. Адвокат осужденного Алексей Аванесян утверждал, что не нашел доказательств вины подзащитного, кроме его признания, которое он дал под пытками. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь .

В начале декабря адвокаты Алексей Аванесян и Юлия Федотова, которые защищали Бакшеева, рассказали, что нашли могилу погибшей Елены Вахрушевой — ее тело похоронили только в феврале 2020 года как невостребованное. Напомним, потерпевшим по уголовному делу признали сожителя женщины. Почти за три года мужчина не забрал тело и не похоронил его.

«Очень, очень горькая ирония судьбы заключается в том, что убитую девушку (Елену Вахрушеву) похоронили всего лишь за день до Димы. Только, в отличие от него — в могиле для невостребованных трупов. «Потерпевший» такой потерпевший, ага. Даже не захоронил по-человечески «любовь всей своей жизни». Внимание, вопрос. Что происходило с трупом с сентября 2017-го по февраль 2020-го?», — написала Федотова в своем фейсбуке 5 декабря.

Портал Юга.ру связался с Федотовой, и она рассказала, что нашла захоронение вместе с Алексеем Аванесяном после ответа департамента городского хозяйства. Там сообщили, что женщину захоронили только в феврале 2020 года на хуторе Копанском за счет городского бюджета. По словам Федотовой, это первый подобный случай в ее практике. При этом юрист уточнила, что дважды просила суд об эксгумации тела для точного установления причины смерти Вахрушевой, однако каждый раз ей отказывали. Получается, что в суде также не знали, что тело погибшей все еще не захоронили.

Адвокаты планируют писать запросы, чтобы выяснить, где находилось тело в течение почти трех лет. При этом юристы пытались связаться с сожителем Вахрушевой, который и заявил о ее пропаже в 2017-м. Он бросает трубки и ругается матом, не отвечая на вопросы Федотовой и Аванесяна. Портал Юга.ру также попытался с ним связаться по телефону, однако мужчина не ответил на звонки.