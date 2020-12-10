Более 370 млн рублей получила Кубань с момента введения курортного сбора

Краснодарский край

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В 2020 году Краснодарский край посетили 11,5 млн туристов

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о введении платы за курортную инфраструктуру в четырех пилотных регионах, одним из которых стал Краснодарский край. В итоге курортный сбор на Кубани ввели в июле 2018 года. Изначально сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района. Позже к этим территориям добавили Ейский район и еще несколько населенных пунктов Туапсинского района

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Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина рассказала, что в условиях пандемии регион принял 11,5 млн туристов. Сейчас власти пытаются развивать туристический сектор под девизом «жарко круглый год». Например, на Кубани запустили зимние пляжи с оборудованными беседками, качелями и лавочками, где отдыхающие могут загорать в любое время года, сообщил ТАСС.

Кроме того, всего с момента введения курортного сбора Кубань получила 373,2 млн рублей. В прошлом году эти деньги начали осваивать на благоустройство курортов: в Сочи установили навесы, лавочки и фотозоны, в Геленджике — памятный знак морякам-куниковцам, в Горячем Ключе — урны и уличные тренажеры.

Согласно статистике, за 11 месяцев 2020 года 78% от турпотока сконцентрированы в Сочи, Анапе и Геленджике. Поэтому инфраструктура этих городов испытывает сильную нагрузку и не позволяет курортам нормально функционировать. Власти сейчас пытаются создать новые туристические кластеры. Например, на развитие Апшеронского района хотят потратить 5,6 млрд рублей.

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Как писали Юга.ру, 27 мая депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году. До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не взимать курортный сбор, однако с 1 января 2021 его вернут.

В 2019 году Кубань посетили 17 млн туристов, в результате курортный сбор принес в бюджет края 225 млн рублей.

Курортный сбор Курорты и туризм отдых

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