Более 370 млн рублей получила Кубань с момента введения курортного сбора
В 2020 году Краснодарский край посетили 11,5 млн туристов
Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о введении платы за курортную инфраструктуру в четырех пилотных регионах, одним из которых стал Краснодарский край. В итоге курортный сбор на Кубани ввели в июле 2018 года. Изначально сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района. Позже к этим территориям добавили Ейский район и еще несколько населенных пунктов Туапсинского района
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Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина рассказала, что в условиях пандемии регион принял 11,5 млн туристов. Сейчас власти пытаются развивать туристический сектор под девизом «жарко круглый год». Например, на Кубани запустили зимние пляжи с оборудованными беседками, качелями и лавочками, где отдыхающие могут загорать в любое время года, сообщил ТАСС.
Кроме того, всего с момента введения курортного сбора Кубань получила 373,2 млн рублей. В прошлом году эти деньги начали осваивать на благоустройство курортов: в Сочи установили навесы, лавочки и фотозоны, в Геленджике — памятный знак морякам-куниковцам, в Горячем Ключе — урны и уличные тренажеры.
Согласно статистике, за 11 месяцев 2020 года 78% от турпотока сконцентрированы в Сочи, Анапе и Геленджике. Поэтому инфраструктура этих городов испытывает сильную нагрузку и не позволяет курортам нормально функционировать. Власти сейчас пытаются создать новые туристические кластеры. Например, на развитие Апшеронского района хотят потратить 5,6 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, 27 мая депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году. До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не взимать курортный сбор, однако с 1 января 2021 его вернут.
В 2019 году Кубань посетили 17 млн туристов, в результате курортный сбор принес в бюджет края 225 млн рублей.
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