На Кубани 20 человек получили срок до 10 суток за нарушение антиковидных правил
К 9 декабря на Кубани арестовали 20 человек за нарушение антиковидных правил
Напомним, для борьбы с коронавирусом власти Кубани 15 марта ввели в регионе режим повышенной готовности. Его неоднократно продлевали, а в конце апреля добавили к нему масочный режим.
Согласно последнему распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева, режим действует до 15 декабря. Это значит, что жители региона по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, в крае запрещена работа заведений после полуночи. Также под запретом новогодние корпоративы, елки и утренники.
В ноябре на Кубани завели более 10 тыс. административных дел за нарушение режима. В ноябре на Кубани завели более 10 тыс. административных дел на нарушителей режима. В пресс-службе администрации края объяснили, что сначала им выносят предупреждение, а при повторном нарушении — выписывают штраф.
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Однако к 9 декабря 20 кубанцев из Армавира, Гулькевичей, Сочи, Кущевского, Ленинградского, Северского, Брюховецкого, Тимашевского, Староминского и Щербиновского районов были арестованы на срок от 1 до 10 суток за несвоевременную оплату штрафов за нарушение режима повышенной готовности.
Так, например, на жителя Брюховецкого района выписали 5 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ни один из штрафов мужчина не оплатил. В итоге суд приговорил нарушителя к 10 суткам ареста — по двое суток за каждый неоплаченный штраф, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе судебных приставов по Краснодарскому краю.
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