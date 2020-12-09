На Кубани 20 человек получили срок до 10 суток за нарушение антиковидных правил

К 9 декабря на Кубани арестовали 20 человек за нарушение антиковидных правил

Напомним, для борьбы с коронавирусом власти Кубани 15 марта ввели в регионе режим повышенной готовности. Его неоднократно продлевали, а в конце апреля добавили к нему масочный режим.

Согласно последнему распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева, режим действует до 15 декабря. Это значит, что жители региона по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, в крае запрещена работа заведений после полуночи. Также под запретом новогодние корпоративы, елки и утренники.