На Кубани 20 человек получили срок до 10 суток за нарушение антиковидных правил

Краснодарский край

Распечатать

К 9 декабря на Кубани арестовали 20 человек за нарушение антиковидных правил

Напомним, для борьбы с коронавирусом власти Кубани 15 марта ввели в регионе режим повышенной готовности. Его неоднократно продлевали, а в конце апреля добавили к нему масочный режим.

Согласно последнему распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева, режим действует до 15 декабря. Это значит, что жители региона по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, в крае запрещена работа заведений после полуночи. Также под запретом новогодние корпоративы, елки и утренники.

В ноябре на Кубани завели более 10 тыс. административных дел за нарушение режима. В ноябре на Кубани завели более 10 тыс. административных дел на нарушителей режима. В пресс-службе администрации края объяснили, что сначала им выносят предупреждение, а при повторном нарушении — выписывают штраф.

Читайте также:

Однако к 9 декабря 20 кубанцев из Армавира, Гулькевичей, Сочи, Кущевского, Ленинградского, Северского, Брюховецкого, Тимашевского, Староминского и Щербиновского районов были арестованы на срок от 1 до 10 суток за несвоевременную оплату штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

Так, например, на жителя Брюховецкого района выписали 5 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ни один из штрафов мужчина не оплатил. В итоге суд приговорил нарушителя к 10 суткам ареста — по двое суток за каждый неоплаченный штраф, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе судебных приставов по Краснодарскому краю.

Коронавирус Суд Судебные приставы

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Власти Геленджика заявили, что Кондратьев решил вернуть обсерваторы на курортах, но затем удалили новость
Кубань получила 1,2 тыс. доз вакцины от коронавируса
На Кубани 20 человек получили срок до 10 суток за нарушение антиковидных правил
В Туапсинском районе незаконно вырубили 240 дубов на 40 млн рублей
Полицейские, которые организовали преступное сообщество на Кубани, собрали на посту взятки на 54 млн рублей
В Адыгее открылся кризисный центр помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием

Лента новостей

Галицкий теперь не только тратит

Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»

Большие гонки

6 самых популярных автомобилей из кино

Партнерский

Да пребудут с вами горы!

Тест к 10-летию курорта «Роза Хутор»

Реклама на портале