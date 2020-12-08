В ноябре на Кубани завели более 10 тысяч административных дел за нарушение режима повышенной готовности

8 декабря администрация Краснодарского края рассказала о контроле за соблюдением антиковидных мер

Режим повышенной готовности на Кубани действует до 15 декабря. Жители региона по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, в крае запрещена работа заведений после полуночи. Также власти Кубани предупреждали о запрете новогодних корпоративов и новогодних елок и утренников .

8 декабря вице-губернатор края Игорь Чагаев сообщил, что в ноябре на нарушителей режима составили 10 тыс. 372 административных протокола. Из них более 9 тыс. инициировала полиция, более 500 — Роспотребнадзор и более 400 — сотрудники исполнительных органов власти. Как утверждает пресс-служба администрации края, сначала выносят предупреждение. При повторном нарушении выписывают штраф.

«Мониторинговые группы в муниципалитетах фиксируют, что подавляющее большинство жителей соблюдают масочный режим в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах», — считает Чагаев.

При этом количество рейдовых групп не планируют уменьшать в ближайшее время, отметил он.

Напомним, весной, во время действия карантина, в Краснодарском крае также штрафовали местных жителей. Кубань оказалась в числе регионов, где выписали больше всего штрафов.