В ноябре на Кубани завели более 10 тысяч административных дел за нарушение режима повышенной готовности

Краснодарский край

Распечатать

8 декабря администрация Краснодарского края рассказала о контроле за соблюдением антиковидных мер

Режим повышенной готовности на Кубани действует до 15 декабря. Жители региона по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, в крае запрещена работа заведений после полуночи. Также власти Кубани предупреждали о запрете новогодних корпоративов и новогодних елок и утренников.

Читайте также:

8 декабря вице-губернатор края Игорь Чагаев сообщил, что в ноябре на нарушителей режима составили 10 тыс. 372 административных протокола. Из них более 9 тыс. инициировала полиция, более 500 — Роспотребнадзор и более 400 — сотрудники исполнительных органов власти. Как утверждает пресс-служба администрации края, сначала выносят предупреждение. При повторном нарушении выписывают штраф.

Читайте также:

«Мониторинговые группы в муниципалитетах фиксируют, что подавляющее большинство жителей соблюдают масочный режим в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах», — считает Чагаев.

При этом количество рейдовых групп не планируют уменьшать в ближайшее время, отметил он.

Напомним, весной, во время действия карантина, в Краснодарском крае также штрафовали местных жителей. Кубань оказалась в числе регионов, где выписали больше всего штрафов.

Законодательство Коронавирус

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи турист зарезал знакомого за то, что тот переоделся в женщину
Адыгейский сыр вошел в число лучших гастрономических брендов России
Итальянский врач перечислил последствия COVID-19 для здоровья
В ноябре на Кубани завели более 10 тысяч административных дел за нарушение режима повышенной готовности
На Кубани частично признал вину мужчина, который год назад зарезал тещу и жену при детях
В России ковидные ограничения в школах и детсадах продлили еще на год

Лента новостей

Большие гонки

6 самых популярных автомобилей из кино

Партнерский

Да пребудут с вами горы!

Тест к 10-летию курорта «Роза Хутор»

Партнерский

Льготы, скидки, субсидии

Эти и другие преимущества для приобретения автопарка в лизинг

Реклама на портале