Певец Оскар родом из Нальчика объявил себя трансгендерной женщиной

Популярный в начале нулевых российский певец Шамиль Малкандуев, известный как Оскар, сделал каминг-аут как трансгендерная женщина

Оскар стал широко известен своими песням «Между мной и тобой», «Бег по острию ножа», «Мажь вазелином». Долгое время продюсеры скрывали его настоящее имя. Позже стало известно, что это Шамиль Малкандуев, некоторое время артист выступал под именем Shamil. Малкандуев родился в 1979 году в Нальчике, там же окончил юрфак Кабардино-Балкарского госуниверситета. А в конце 90-х переехал в Москву, чтобы заняться музыкой. В 2003 году он переехал в Нью-Йорк, где учился в киношколе и продолжал заниматься музыкальным творчеством. В 2008 году он вернулся в Москву, но через время вновь уехал в США.

19 февраля в издании «Открытые» вышло интервью с заголовком «Скарлетт: первый публичный каминг-аут на российской сцене». В нем Скарлетт рассказала о трансгендерном переходе и принятии себя. По ее словам, своей женственности она никогда не стеснялась и не прятала ее. В школе из-за этого приходилось испытывать большие трудности: «будучи мальчиком», она носила юбки и красила ногти, из-за чего на нее нападали скинхеды. «Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — рассказала певица.