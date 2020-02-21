Певец Оскар родом из Нальчика объявил себя трансгендерной женщиной

Кабардино-Балкария, Вся Россия, В мире

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Популярный в начале нулевых российский певец Шамиль Малкандуев, известный как Оскар, сделал каминг-аут как трансгендерная женщина

Оскар стал широко известен своими песням «Между мной и тобой», «Бег по острию ножа», «Мажь вазелином». Долгое время продюсеры скрывали его настоящее имя. Позже стало известно, что это Шамиль Малкандуев, некоторое время артист выступал под именем Shamil.

Малкандуев родился в 1979 году в Нальчике, там же окончил юрфак Кабардино-Балкарского госуниверситета. А в конце 90-х переехал в Москву, чтобы заняться музыкой. В 2003 году он переехал в Нью-Йорк, где учился в киношколе и продолжал заниматься музыкальным творчеством. В 2008 году он вернулся в Москву, но через время вновь уехал в США.

19 февраля в издании «Открытые» вышло интервью с заголовком «Скарлетт: первый публичный каминг-аут на российской сцене». В нем Скарлетт рассказала о трансгендерном переходе и принятии себя.

По ее словам, своей женственности она никогда не стеснялась и не прятала ее. В школе из-за этого приходилось испытывать большие трудности: «будучи мальчиком», она носила юбки и красила ногти, из-за чего на нее нападали скинхеды. 

«Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — рассказала певица.

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Скарлетт призналась, что «была квир-артистом в России, не задумываясь и не понимая, что такое "квир"». Артистка поделилась переживаниями, которые были у нее во время пика популярности, рассказала о чувстве одиночества и о славе как самой большой иллюзии.

Также она рассказала о периоде поисков Бога и самопорицания:
«Я думал, что мне надо себя переделать, жениться и завести детей, как все».

По словам Скарлетт, семья давила на нее, но она поняла, что если попытается построить семью с какой-то женщиной, «это будет неправильно по отношению к себе и к другим».

«Как правило, человек, который не ассоциирует себя с полом, приписанным при рождении, ощущает гендерную дисфорию. Внутри диссонанс: биологически твое тело одного пола, а ты ощущаешь себя иначе. (…) Есть миф, что переход — это сделать операцию "внизу". Это не так. Есть очень много трансгендерных людей, которые просто не хотят рисковать или имеют другие причины этого не делать», — добавила Скарлетт.

В скором времени певица планирует выпустить сингл Chocolate и представить его в том числе в России. Говоря об отношении к квир-людям в родной стране, Скарлетт отметила, что мир меняется и новое поколение уже совсем другое.

«Я за то, чтобы все чувствовали себя безопасно, и никто никого не абьюзил и не дискриминировал. Это самое главное. Любой человек имеет право на уважение. Важно то, что ты привносишь в этот мир. Если это позитив, радость и добро, то какая разница, какая у тебя гендерная или сексуальная идентичность», — заключила артистка.

Музыка

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