В Северском районе убили двух пожилых мужчин, которые жили вместе

Жители поселка Ильского Северского района рассказали об убийстве двух мужчин

Преступление произошло 7 или 8 января. Местные жители рассказали порталу Юга.ру, что погибли два пенсионера, которые жили вместе. Очевидцы уточнили, что после убийства тела пытались сжечь. По словам соседей, один из погибших был конфликтным человеком.

Журналистка Светлана Лазебная в своем фейсбуке написала об этом убийстве. «Года три назад у Николая случился инсульт, лежал в больнице, Володя ухаживал. Бабушки с улицы собирали передачки. Поддержать, ободрить Володю старались все», — рассказала она.