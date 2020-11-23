В Сочи турист зарезал знакомого и закопал тело во дворе гостиницы

По данным следствия, 40-летний и 35-летний мужчины приехали в Сочи и остановились в гостевом доме в переулке Фермерском в Адлерском районе. В ночь на 4 ноября туристы поссорились, потому что одного из них возмутил образ жизни другого. Во время конфликта 40-летний мужчина ударил приятеля ножом в шею, убив его.

Затем мужчина закопал тело во дворе гостиницы и заявил в полицию, что его знакомый пропал. Он также участвовал в его поисках, однако на допросе он признался в убийстве и показал место, где спрятал тело.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Суд рассматривает ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре направили в суд уголовное дело против мужчины, который убил знакомого и закопал его расчлененное тело в районе авторынка.