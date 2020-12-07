«Грабитель и разрушитель Христовой Церкви». В интернете появилось письмо «священнослужителей», которые жалуются на поборы от нового кубанского митрополита Павла

7 декабря портал Юга.ру обратился в пресс-службу Кубанской епархии с просьбой прокомментировать текст о митрополите Павле, который опубликовали в интернете

7 декабря пользователь «Живого журнала» Kalakazo опубликовал «открытое письмо», адресованное, согласно тексту, патриарху Кириллу. Известно, что в блоге Kalakazo публикуются новости, связанные с назначениями и конфликтами в РПЦ. В последней публикации он отметил, что в его распоряжении оказалось письмо «с дневной почты», отправители которого называют себя священнослужителями Кубанской епархии. Судя по тексту, они недовольны действиями митрополита Павла. Авторы письма указывают, что он «грабитель и разрушитель Христовой Церкви». Они отметили, что в начале декабря Павел поднял поборы в приходах в три-четыре раза. Особенно это повлияло на сельские приходы, в которых и так «мизерные» доходы из-за «сложностей сегодняшней жизни»:

«Повышение взносов он оправдал тем, что отменяет обязательную закупку по разнарядке церковных товаров и свечей в епархии. И что же в итоге вышло! Он сильно поднял взнос и при этом обязал многие приходы — и даже сельские на невероятные для их бюджета суммы — выкупить товар в епархии в течение трех месяцев. Какой ужас! Как можно так подло врать правящему архиерею своим священникам и при этом так безжалостно грабить приходы, выжимая из них максимально, а то полностью доходы». Экзарха Белоруссии, митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) назначили митрополитом Екатеринодарским и Кубанским в конце августа. Это случилось после того, как 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Авторы текста добавили, что благочинный Апшеронского района протоиерей Виктор Бандурко пытался объяснить главе неоправданность таких мер, однако к нему применили «карательные меры»: «Отец Виктор больше не благочинный и, скорей всего, его еще снимут с настоятельства». Составили обращения отметили, что знают, зачем митрополиту потребовалось много денег — у него есть «любовные отношения с некой молодой дамой». Также он разъезжает на «шикарной машине», из-за чего люди начинают интересоваться тем, сколько она стоит: «10, 15 [миллионов] или больше?»

По мнению авторов, из-за коронавируса упали доходы приходов, но Павлу «откровенно наплевать» на многодетные семьи духовенства. Также он усложнил их работу и обязал выполнять большой объем бумажной работы. «А как все его распоряжения воплощаются в реальность, так тут не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Издают циркуляры и распоряжения так, что их суть толком не могут понять не только настоятели или благочинные, но и сотрудники епархиальной канцелярии и бухгалтерии». Текст заканчивается выводом о том, что все больше служителей выражают недоверие «священноначалию», при котором выстроилась система, «чуждая христианскому духу». Сейчас они задумываются о том, чтобы, в лучшем случае, перейти в другие епархии и при худшем раскладе — отправиться в «раскольничьи организации» или на светскую работу: «А как быть, если тебя, отца семейства, максимально, а то и полностью лишают возможности содержать семью». Авторы отметили, что пока обращаются анонимно, но, «если это безумие не закончится», будут готовы выступить открыто в СМИ.