The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов

Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева

Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450. Стоимость бизнес-джета оценивается в 43 млн долларов. Раньше самолет принадлежал офшору, связанному с банком ВТБ, утверждают авторы расследования.

Чтобы подтвердить, что патриарх Кирилл пользовался самолетом за 43 млн долларов, журналисты сопоставили перелеты воздушного судна и информацию о визитах главы РПЦ в регионы России. Кроме того, в расследовании говорится, что в 2016-2017 годах на этом же самолете могли летать представители аппарата президента.

Напомним, 2 декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, что телеведущая телеканала «Россия-1» Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным, пользуется самолетом за 60 млн долларов, принадлежащим компании IF COMPANY LIMITED (офшор ВТБ). Через 2 дня ФБК выпустил второй материал. В нем говорится, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на протяжении шести лет пользовалась частным самолетом за 50 млн долларов, также принадлежащим IF COMPANY LIMITED.