Глава Белорусской православной церкви стал управляющим Кубанской митрополией

Напомним, 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом. 17 августа «в результате осложнений после тяжелой болезни» умер его младший брат, 76-летний протоиерей Владимир Кириченко. А 24 августа стало известно, что скончалась 90-летняя монахиня Мария (Кириченко), старшая сестра митрополита Исидора. О причинах ее болезни не уточнялось. Временно управляющим в Екатеринодарской епархии стал Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

25 августа в РПЦ прошло заседание по вопросам коронавируса, ситуации в Беларуси и прочего. В ходе него участники прослушали выступление Патриаршего экзарха Беларуси и митрополита Минского и Заславского Павла о происходящем в республике. По итогам доклада пастыри выразили обеспокоенность общественным конфликтом в республике, а также мнение, что власти страны должны расследовать все случаи насилия — как к сотрудникам правопорядка, так и к гражданам.

Также в ходе доклада митрополит Минский и Заславский Павел попросил освободить его от должности Патриаршего экзарха Беларуси. Его назначили митрополитом Екатеринодарским и Кубанским. А на место Павла пригласили Борисовского и Марьингорского Преосвященного епископа Вениамина, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.