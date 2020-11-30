В Адыгее число школьников, переведенных на дистанционку, выросло на 1,3 тыс. человек за неделю
В Адыгее продолжается рост учителей и школьников, заболевших коронавирусом
Из-за этого за неделю число школьников, переведенных на дистанционное обучение, увеличилось более чем на тысячу — с 2 тыс. 861 школьника к 23 ноября до 4 тыс. 166 человек к 30 ноября.
Напомним, в середине октября, до ухода на осенние каникулы, в республике отмечался рост числа учеников, переведенных на дистанционное обучение. Тогда их число достигало почти 1,5 тыс. человек. Еще 20 ноября на дистанционке было столько же школьников, а спустя три дня стало известно, что количество выросло вдвое — до 2 тыс. 861 ученика.
К 30 ноября заболело 156 педагогов, 18 сотрудников учебных учреждений и 246 школьников. В связи с этим на дистанционное обучение отправили 4 тыс. 166 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.
«Речь идёт о 183 классах из 47 школ республики из всех муниципалитетов, кроме Красногвардейского района. К обычной (очной) форме обучения с начала учебного года уже вернулись 4 тыс. 509 школьников — ученики 196 классов региона, ранее переведенных на дистанционное обучение», — отметили в оперштабе.
Также на сегодняшний день в Адыгее полностью закрыт один детский сад, расположенный в Кошехабльском районе. Кроме того, закрыты 28 групп в 23 детских садах Майкопа, а также Гиагинского, Кошехабльского, Майкопского и Шовгеновского районов.
Всего к 30 ноября в республике число заболевших COVID-19 составило 8 тыс. 145 человек. На лечении находятся 1 тыс. 502 человека (за сутки +96). За все время пандемии выздоровело 6 тыс. 578 человек (за сутки +58), скончалось 65 человек.
Отметим, что сегодня «Медиазона» опубликовала материал с данными по смертности от коронавируса в разных субъектах РФ. Так, Адыгея попала в число регионов, где ковидная статистика не искажена.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Люди стали больше ценить то, что у них есть»
Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян