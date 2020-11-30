В Адыгее число школьников, переведенных на дистанционку, выросло на 1,3 тыс. человек за неделю

В Адыгее продолжается рост учителей и школьников, заболевших коронавирусом

Из-за этого за неделю число школьников, переведенных на дистанционное обучение, увеличилось более чем на тысячу — с 2 тыс. 861 школьника к 23 ноября до 4 тыс. 166 человек к 30 ноября. Напомним, в середине октября, до ухода на осенние каникулы, в республике отмечался рост числа учеников, переведенных на дистанционное обучение. Тогда их число достигало почти 1,5 тыс. человек. Еще 20 ноября на дистанционке было столько же школьников, а спустя три дня стало известно, что количество выросло вдвое — до 2 тыс. 861 ученика.

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К 30 ноября заболело 156 педагогов, 18 сотрудников учебных учреждений и 246 школьников. В связи с этим на дистанционное обучение отправили 4 тыс. 166 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. «Речь идёт о 183 классах из 47 школ республики из всех муниципалитетов, кроме Красногвардейского района. К обычной (очной) форме обучения с начала учебного года уже вернулись 4 тыс. 509 школьников — ученики 196 классов региона, ранее переведенных на дистанционное обучение», — отметили в оперштабе. Также на сегодняшний день в Адыгее полностью закрыт один детский сад, расположенный в Кошехабльском районе. Кроме того, закрыты 28 групп в 23 детских садах Майкопа, а также Гиагинского, Кошехабльского, Майкопского и Шовгеновского районов.