В Адыгее вдвое выросло число школьников, переведенных на дистанционку

В Адыгее к 23 ноября перевели на дистанционное обучение 2 тыс. 861 школьника в связи с COVID-19, выявленным у учеников или преподавателей

Этот показатель почти в два раза превысил данные прошлой недели. Так, сейчас на дистанционном обучении оказалось самое большое число школьников, зафиксированное с начала учебного года.

Напомним, в середине октября, до ухода на осенние каникулы, отмечался рост числа учеников, переведенных на дистанционное обучение. Тогда их число достигало почти 1,5 тыс. человек. Еще 20 ноября на дистанционке было столько же школьников.

К 23 ноября заболело 127 педагогов, 13 сотрудников и 162 школьника. В связи с этим на дистанционное обучение перевели 2 тыс. 861 школьника.

«Речь идет о 123 классах из 49 школ республики из всех муниципалитетов, кроме Адыгейска и Теучежского района», — уточнили в оперативном штабе Адыгеи.

Также на сегодняшний день в Адыгее закрыто 29 групп в 19 детских садах Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов.