В Адыгее появится новая лаборатория для исследований на COVID-19

В январе 2021 года на базе майкопской горбольницы начнет работать новая лаборатория для исследования ПЦР-анализов на COVID-19

Сейчас туда закупают оборудование, рассказали порталу Юга.ру 25 ноября в региональном оперативном штабе. На создание лаборатории направят 5 млн рублей, которые федеральный центр выделил региону для борьбы с коронавирусом. Также при финансовой поддержке правительства РФ дополнительно купят два компьютерных томографа. Их установят в майкопской поликлинике по улице Чкалова и в Кошехабльской районной больнице.

В минздраве Адыгеи сообщили, что работа дополнительной лаборатории позволит снизить время ожидания результатов ПЦР-анализов, которое должно составлять не более 48 часов. Сейчас в связи с ростом случаев заболевания внебольничной пневмонией и коронавирусом пациентам зачастую приходится ждать результаты ПЦР-анализов до 6 дней.

«Для информирования населения о результатах анализов на коронавирус в течение двух дней сейчас налаживается логистика по доставке анализов в лаборатории. К работе по оповещению граждан подключились 25 волонтеров», — рассказал министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Всего в Адыгее выполнили 240 тыс. 459 исследований на COVID-19. Ежедневно проводят от 1 до 1,6 тыс. тестирований на коронавирус. В республике есть резерв из более 44,2 тыс. тестов. Работают четыре лаборатории, в том числе с 15 октября начала действовать новая — на базе Тахтамукайской районной больницы.

По данным оперштаба республики, к 25 ноября в Адыгее за все время пандемии выявили 7 тыс. 690 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 78 за последние сутки. В отделениях реанимации госпиталей находится 17 пациентов, из них один — на ИВЛ.

Выздоровело 6 тыс. 244 человек, в том числе 66 за сутки. Умерло с начала пандемии 63 человека (+1 за сутки).