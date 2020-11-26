СК снова отказался возбуждать уголовные дела по жалобам на избиения и пытки кипятком в Гулькевичском отделе МВД

26 ноября правозащитная организация «Комитет против пыток» рассказала об очередном отказе следственного комитета работать по жалобам на пытки в полиции Гулькевичского района

Ранее Юга.ру не раз рассказывали о пытках в Гулькевичском районе. 14 апреля 2018 года оперативники забрали из дома жителей Курганинского района, супругов Ольгу Швецову и Валерия Малахова, и доставили в Гулькевичский отдел полиции. Там их пытались заставить написать явку с повинной в убийстве пожилой женщины, которая жила по соседству. По словам Швецовой, ее били толстой книгой, выкручивали руки, скованные наручниками, а также угрожали, что у ее сына «найдут наркотики». Малахов говорил, что ему угрожали лишением свободы на 6 лет, если он напишет признание, и 15 годами — если не сделает этого. После отказа признаваться мужчину стали обливать кипятком. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила ожоги I и II степени и кровоподтек правого бедра.

Супругов отпустили на следующий день, однако 19 апреля Швецову опять доставили в местный отдел полиции и снова стали избивать, пытаясь добиться явки с повинной. Женщину дважды заключали под стражу: 21 апреля 2018 года и 2 июля 2019 года. Первый раз ей так и не предъявили обвинение и через 10 суток отпустили на свободу. Во второй раз ей уже предъявили обвинение. По словам Швецовой, к ней в ИВС Курганинского района пришли оперуполномоченные уголовного розыска и стали склонять к даче признательных показаний. Силовики угрожали, что в случае отказа привлекут ее сына. Не выдержав давления, она написала явку с повинной под диктовку сотрудника полиции, а 18 июля в присутствии своего адвоката сообщила следователю, что на нее было оказано давление со стороны полицейских, и отказалась от признания. Супруги обращались в прокуратуру и краевое УФСБ, которые, в свою очередь, переадресовали заявления в Гулькевичский отдел СК. За время доследственной проверки следователи этого отдела вынесли пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Затем юристы организации «Комитет против пыток» обжаловали эти решения и их отменили как незаконные. Несмотря на это, 25 декабря 2019 года Швецову признали виновной в совершении преступления и приговорили к семи годам лишения свободы.

Еще одну историю о пытках рассказал житель Гулькевичского района Артем Данилов. 16 мая 2019 года его доставили в местный отдел полиции, чтобы заставить признаться в нанесении его сожительнице тяжкого вреда здоровью, которое привлекло к смерти. Мужчину положили на пол, стали бить по телу и бедрам. На шею и голени сотрудники начали лить кипяток. Пострадавший не видел, кто именно это делал. Позже экспертиза установила у него кровоподтеки на грудной клетке и бедрах. Данилов написал явку с повинной, ему предъявили обвинение в умышленном причинении его сожительнице тяжкого вреда здоровью. Позже мужчина обращался с жалобами в СК, но следователи Виктор Мельниченко и Александр Евенко вынесли восемь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Впоследствии их отменили как незаконные.

13 июля 2020 года юрист «Комитета против пыток» Анна Коцарева обратилась к и.о. руководителя Главного следственного управления по Северокавказскому федеральному округу СК РФ Руслану Хаджимусову с заявлением о волоките во время проверки жалоб на пытки, поступивших от трех человек. Спустя месяц правозащитники получили ответ, что все жалобы передали для дальнейшей работы в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю. 23 ноября в Гулькевичском районном суде коллегия присяжных признала Данилова невиновным, его освободили в зале суда. А 26 ноября «Комитет против пыток» получил уведомление, что 18 ноября по всем трем жалобам вынесли очередные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.