Жителя Новороссийска избивали и пытали кипятком люди, представившиеся силовиками — «Наша газета»
В Новороссийске 25-летнего местного жителя двое мужчин, представившихся работниками силовых структур, затащили в квартиру и пытали несколько часов
Инцидент произошел 29 января на улице Куникова. В 21:30 25-летний парень пошел в магазин за продуктами и елкой, пообещав вернуться через полчаса.
Мать парня рассказала «Нашей газете Новороссийск», что ее сын вернулся в 00:30 весь в крови и ожогах. По ее словам, он находился в шоковом состоянии и кричал: «Мама, посмотри, что со мной сделали!».
Потерпевший рассказал, что возле продуктового магазина встретил двух пьяных мужчин, которые попросили его отойти в сторону и поговоришь. Он представились работниками силовых структур. По словам парня, они заломили ему руки за спину, натянули капюшон на голову и куда-то повели.
Оказавшись в квартире, мужчины стали требовать, чтобы парень рассказал им, кто в этом районе города торгует наркотиками. Житель ответил, что не располагает такой инфомацией, после чего мужчины начали его избивать.
Мать пострадавшего рассказала, что его били руками, обмотанными полотенцами — один держал, второй наносил удары. По словам женщины, мужчины кипятили чайник и лили на тело ее сына кипяток, резали кожу ножом. Все это время они продолжали пить пиво
«Опьянев еще больше, они повалили моего сына на пол и стали душить. А потом стали заставлять его спрыгнуть с шестого этажа. Все эти издевательства длились около трех часов. Затем один из мужчин сказал Сереже: "У тебя есть три секунды, чтобы уйти». Сын вскочил и побежал домой"», — рассказала женщина.
По данным издания, семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. Судмедэкспертиза назначена на 3 января.
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