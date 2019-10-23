На Кубани суд признал незаконным задержание мужчины, который пожаловался на пытки

В марте этого года в «Комитет против пыток» за помощью обратился житель Гулькевичского района Никита Хацкевич. Он рассказал, что полицейские избивали его, заставляя написать явку с повинной в краже кабеля. В ответ на его жалобы следователь отказал в возбуждении дела против сотрудников МВД, при этом за два месяца он даже не изъял записи камер видеонаблюдения из отдела полиции.

После многократных жалоб суд рассмотрел дело Хацкевича и установил, что он не совершал мелкого хулиганства, а полицейские незаконно задержали его и доставили в отдел. Правозащитники 22 октября получили копию решения судьи Гулькевичского районного суда Ольги Хайрутдиновой.

«Судом установлено отсутствие события вменяемого административного правонарушения и ряд нарушений при оформлении самого административного материала», — сказано в документе.

Напомним, по версии полицейских, Хацкевич в общественном месте выражался нецензурной бранью, оказывал неповиновение сотрудникам МВД, толкался, вел себя агрессивно и размахивал руками. Однако суд заключил, что ничего этого не было, а значит, мужчину не могли забирать в отдел. Хайрутдинова отменила решение врио начальника отдела МВД России по Гулькевичскому району Никиты Матяско о признании Хацкевича виновным в совершении мелкого хулиганства и назначении ему в качестве наказания штрафа 1000 рублей.

Правозащитники уже обратились в ГУ МВД России по Краснодарскому краю с требованием провести повторную служебную проверку в отношении полицейских, задержавших Хацкевича. Также они намерены добиться возбуждения уголовного дела за фальсификацию протокола. По заявлению мужчины о пытках вынесли уже шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас материалы проверки изучают в СУ СК России по Краснодарскому краю, рассказали в «Комитете против пыток».