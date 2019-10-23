На Кубани суд признал незаконным задержание мужчины, который пожаловался на пытки
Кубанский суд оправдал жителя Гулькевичей, который заявил о пытках после задержания полицией
В марте этого года в «Комитет против пыток» за помощью обратился житель Гулькевичского района Никита Хацкевич. Он рассказал, что полицейские избивали его, заставляя написать явку с повинной в краже кабеля. В ответ на его жалобы следователь отказал в возбуждении дела против сотрудников МВД, при этом за два месяца он даже не изъял записи камер видеонаблюдения из отдела полиции.
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После многократных жалоб суд рассмотрел дело Хацкевича и установил, что он не совершал мелкого хулиганства, а полицейские незаконно задержали его и доставили в отдел. Правозащитники 22 октября получили копию решения судьи Гулькевичского районного суда Ольги Хайрутдиновой.
«Судом установлено отсутствие события вменяемого административного правонарушения и ряд нарушений при оформлении самого административного материала», — сказано в документе.
Напомним, по версии полицейских, Хацкевич в общественном месте выражался нецензурной бранью, оказывал неповиновение сотрудникам МВД, толкался, вел себя агрессивно и размахивал руками. Однако суд заключил, что ничего этого не было, а значит, мужчину не могли забирать в отдел. Хайрутдинова отменила решение врио начальника отдела МВД России по Гулькевичскому району Никиты Матяско о признании Хацкевича виновным в совершении мелкого хулиганства и назначении ему в качестве наказания штрафа 1000 рублей.
Правозащитники уже обратились в ГУ МВД России по Краснодарскому краю с требованием провести повторную служебную проверку в отношении полицейских, задержавших Хацкевича. Также они намерены добиться возбуждения уголовного дела за фальсификацию протокола. По заявлению мужчины о пытках вынесли уже шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас материалы проверки изучают в СУ СК России по Краснодарскому краю, рассказали в «Комитете против пыток».
Напомним, люди неоднократно жаловались на сотрудников уголовного розыска Гулькевичского отдела полиции. Супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов заявили, что полицейские их пытали и требовали написать явку с повинной в убийстве соседки. По словам женщины, ее били по голове толстой книгой, руками по телу, выкручивали руки в наручниках и угрожали, что подкинут ее сыну наркотики. По рассказу мужчины, его били и лили кипяток на голову.
Другой житель Гулькевичского района Артем Данилов пожаловался на тех же полицейских. По его словам, сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции избили его, заставляя написать явку с повинной в нанесении тяжкого вреда здоровью его сожительницы, из-за чего она умерла. Парню задирали джинсы и лили горячую воду на шею и голени.
В 2019 году стало известно еще о нескольких случаях пыток, которые устроили сотрудники МВД. В Ростове полицейские в подвале пытали людей и заставляли признаваться в хранении наркотиков. В Новороссийске двое мужчин, представившихся работниками силовых структур, затащили в квартиру 25-летнего местного жителя и пытали его несколько часов. В Кабардино-Балкарии следственные органы возбудили уголовное дело против сотрудников МВД, которых заподозрили в выбивании признания в преступлении.
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